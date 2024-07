Il sindaco Leccese ufficializza la giunta di scopo: “Necessaria per provvedimenti a sostegno delle persone in difficoltà: 3,6 milioni stanziati per il contributo alloggiativo”

Questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, il sindaco Vito Leccese ha tenuto una conferenza stampa sulla nomina della giunta di scopo e sugli imminenti obiettivi amministrativi.

“Ho voluto incontrare la stampa - ha esordito il sindaco Vito Leccese - per spiegare le ragioni del decreto di nomina di una giunta di scopo, che ripropone la stessa composizione di quella uscente, con gli stessi assessori e le stesse deleghe.

Abbiamo la necessità, come previsto dall’art. 193 del TUEL, di convocare il Consiglio comunale che obbligatoriamente, entro il 31 luglio prossimo, è tenuto ad approvare una delibera relativa agli equilibri finanziari, un passaggio necessario sia per porre in essere eventuali correttivi utili a raggiungere l’equilibrio di bilancio sia per certificare detto equilibrio. Parliamo di un atto dovuto, previsto anche dal Regolamento comunale di contabilità.

Contestualmente le amministrazione comunali, sempre entro il 31 luglio, hanno la possibilità di approvare l’assestamento di bilancio per eventuali variazioni sui capitoli di entrata e di uscita ai fini del pareggio di bilancio. In particolare, per quanto riguarda la manovra di assestamento, ho chiesto agli uffici di inserire una somma di 3 milioni e 600 mila euro da destinare al contributo alloggiativo. Questa misura, che ritengo necessaria e urgente, è stata invece cancellata dal governo nazionale dopo 23 anni dalla sua istituzione. Di qui passa il sostegno di circa 2000 famiglie che si vedrebbero in forte difficoltà. Con questo atto, inoltre, il Comune potrà chiedere un'integrazione alla Regione Puglia che, come accaduto più volte in passato, potrà valutare di implementare lo stanziamento comunale in fase di assestamento.

Come ho detto anche all'atto della mia proclamazione, voglio dedicarmi in modo particolare a coloro che hanno difficoltà di tipo socio-economico, che affrontano situazioni difficili nella gestione del bilancio familiare quotidiano e vivono ai margini della società. Queste persone sono e saranno la mia priorità e a queste persone noi dobbiamo dare risposte, anche con scelte apparentemente difficili come questa. Non possiamo permetterci che il welfare e i sistemi di protezione sociale e di welfare intesi come vicinanza alle persone, che hanno caratterizzato gli ultimi 20 anni del governo del centro sinistra, si interrompano.

La giunta di scopo ha quest’unica missione: tutelare gli interessi dei cittadini in modo da evitare una situazione di conflittualità attraverso l’adozione di provvedimenti finalizzati a mettere in sicurezza stanziamenti destinati a interventi di carattere sociale.

Auspichiamo, infine, che i lavori della commissione elettorale centrale terminino nel più breve tempo possibile così da permetterci di avviare la nuova fase politica che vedrà il contributo determinante del nuovo Consiglio comunale e della nuova giunta”.