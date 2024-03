Progetti di vita indipendente e per disabili (PRO.V.I.) 2024: al via le domande dal 12 marzo

La Ripartizione Servizi alla Persona rende noto che la Regione Puglia ha approvato, con atto dirigenziale n. 206 del 23 febbraio 2024, il nuovo avviso pubblico per la selezione dei Progetti di vita indipendente e di Progetti di vita indipendente per il Dopo di Noi (L. 112/2016), rivolto a persone con disabilità grave per offrire loro la possibilità di raggiungere la maggiore autonomia possibile nel proprio contesto di vita familiare, formativa, sociale e lavorativa.

L'avviso prevede tre linee di intervento:

Linea B) Finanziamento dei progetti individuali per le persone con disabilità grave (L. n. 104/1992, art. 3, comma 3), privi del supporto familiare, che abbiano i requisiti previsti D.M. 23/11/2016 e dalla L. n. 112/2016, destinatari degli interventi ammissibili a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il "Dopo di Noi".

Linea C) Finanziamento dei progetti individuali per le persone con disabilità grave (L. n.. 104/1992, art. 3, comma 3) per il sostegno alla genitorialità, rivolte a giovani donne che, pur trovandosi in condizione di disabilità, intendono percorrere o già percorrono l'impegnativo compito di prendersi cura dei propri figli, per sostenerle nelle loro funzioni genitoriali in autonomia e sicurezza.

Le istanze di accesso al contributo dovranno essere presentate esclusivamente on-line accedendo all'indirizzo https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it/ords/f?p=10001.

Per informazioni riguardanti SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile consultare il sito https://www.spid.gov.it/.

Il Provi/Provi Dopo di Noi 2024 prevede tre finestre quadrimestrali durante le quali è possibile presentare le domande:

Prima finestra a partire dalle ore 12.00 del 12 Marzo 2024 alle ore 12.00 del 11 Aprile 2024 ;

a partire ; Seconda finestra a partire dalle ore 12.00 del 10 Giugno 2024 alle ore 12.00 del 10 Luglio 2024 ;

a partire ; Terza finestra a partire dalle ore 12.00 del 07 Ottobre 2024 alle ore 12.00 del 07 Novembre 2024 .

La presentazione dell'istanza prevede obbligatoriamente il possesso di credenziali SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, di livello 2 e una attestazione ISEE Ordinario in corso di validità. Le credenziali SPID devono essere intestate al richiedente del progetto di vita o al referente familiare presente nella medesima dichiarazione DSU e Attestazione ISEE, e fare quindi parte del medesimo nucleo familiare. In mancanza di referente familiare in possesso di credenziali SPID sarà possibile delegare alla presentazione della istanza un soggetto terzo in possesso di credenziali SPID; in alternativa, non sarà possibile procedere alla presentazione della istanza.

Ulteriori informazioni di dettaglio sono consultabili all'interno dell'allegata A.D. 206/2024 nonché sul portale della Regione Puglia a questo link.