In pubblicazione la manifestazione per individuare immobili di particolare pregio storico, turistico, estetico, architettonico e ambientale per celebrare matrimoni e unioni civili

La ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici rende noto che è in pubblicazione a questo link l’avviso esplorativo ai fini della presentazione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici o privati che dispongono di strutture ricettive o immobili di particolare pregio storico, turistico, estetico, architettonico e ambientale, siti nel territorio del Comune di Bari, con spazi e locali idonei alla celebrazione di riti civili (matrimoni e unioni civili).

Il Comune di Bari, in una prospettiva funzionale alla promozione turistica della città e alla crescita di attività produttive e commerciali operanti nel settore dell’organizzazione di matrimoni ed eventi in genere, che permetterebbe di attirare utenti non residenti in città o sul territorio regionale, mettendo in vetrina le capacità ricettive e di ospitalità di Bari e consentendo così di realizzare eventi di chiaro respiro nazionale, intende consentire la celebrazione di riti civili (matrimoni e unioni civili) all’interno di strutture o immobili di particolare pregio.

Pertanto invita tutti i soggetti pubblici o privati che dispongono di strutture ricettive o immobili con le caratteristiche previste dall’avviso, interessati a concedere in comodato d’uso gratuito, per la durata di cinque anni, idoneo locale e/o spazio esterno ai fini dell’istituzione di un separato ufficio di stato civile per la celebrazione di riti civili, a far pervenire al Comune di Bari apposita manifestazione di interesse.

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione:

· planimetria di dettaglio relativa al sito messo a disposizione per la celebrazione dei riti civili, debitamente timbrata, datata e sottoscritta da tecnico abilitato;

· relazione descrittiva, corredata da adeguata documentazione fotografica, che attesti il possesso dei requisiti previsti da parte della struttura o immobile proposto, tra cui il particolare pregio storico, turistico, estetico, architettonico ed ambientale;

· idonea rappresentazione grafica e fotografica della location e dell’allestimento che si intende proporre;

· copia conforme di idoneo titolo giuridico che attesti la proprietà della location o, al più, la disponibilità e il godimento;

· relazione tecnica con la quale si dichiara, in riferimento agli spazi che si intendono proporre per l’istituzione dell’Ufficio separato di Stato Civile, quanto segue:

- la conformità della struttura o immobile proposto alle vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica, nonché la conformità alle vigenti norme in materia di impianti, superamento delle barriere architettoniche, prevenzione incendi, tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

- conformità alle vigenti norme in materia di destinazione d’uso, agibilità e sicurezza in occasione di eventi aperti al pubblico;

- ubicazione dei servizi igienici per il pubblico;

- capienza massima che potrà essere assicurata per ogni rito civile da celebrare.

La manifestazione di interesse, redatta sul modello allegato all’avviso, dovrà pervenire al Comune di Bari, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18.00 di venerdì 7 ottobre 2022, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: demografici.comunebari@pec.rupar.puglia.it.