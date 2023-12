Il programma del servizio Amtab per le Festività natalizie

All’interno del programma straordinario di mobilità e trasporto pubblico previsto per le festività natalizie, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico urbano e decongestionare il centro cittadino dalle automobili, Amtab S.p.A. informa che nelle giornate del 24, 25, 31 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024, come già avvenuto negli anni scorsi, verranno predisposti specifici programmi di servizio che osserveranno in generale le seguenti modalità:

24 e 31 dicembre 2023

Servizio ordinario: le prime corse coincideranno con quelle del servizio festivo già in vigore; mentre le ultime corse saranno effettuate dalle ore 17:00 alle ore 19:00;

Park and Ride

navetta “A”: ultima corsa prevista da corso Vittorio Veneto alle ore 20:30

navetta “B”: ultima corsa prevista da piazza Eroi del Mare alle ore 20:39

navetta “C”: ultima corsa prevista da viale della Resistenza alle ore 20:38

navetta “E”: ultima corsa prevista da piazza Moro alle ore 19:00

25 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024

Servizio ordinario: le prime corse saranno effettuate dalle ore 07:00 alle ore 08:00, mentre le ultime saranno effettuate dalle ore 13:00 alle ore 14:00.

Le Navette “A”, “B”, “C” e “E” non effettuano il servizio straordinario e pertanto nelle aree di sosta il servizio di Park & Ride non sarà attivo.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli operatori del numero verde al numero 800450444.

26 dicembre 2023; 6 gennaio e 7 gennaio 2024

Il servizio ordinario effettuerà, in queste date, i normali orari previsti per i giorni festivi.

In queste giornate, i Park& Ride cittadini saranno aperti dalle ore 8 alle ore 23.30 con la tariffa di € 1,00 corsa giornaliera + € 0,30 ticket passeggero oltre l’autista. In queste date le navette effettueranno le prime partenze dalle aree di sosta alle ore 8:00 e le ultime partenze alle ore 22:50 (navetta A), alle ore 22:40 (navetta B) alle ore 23:40 (navetta C) e alle ore 22:00 (navetta E) dai rispettivi capolinea.

Si ricorda che quest’anno è attivo il quarto Park & Ride cittadino, il “Polipark”, in viale Giuseppe Solarino 5, che, al termine dei lavori di restyling e manutenzione, offre fino a 1500 posti auto e un collegamento diretto con il centro cittadino (capolinea Piazza Moro, attraverso la navetta “E”).

Per la giornata del 31 dicembre, in occasione della festa del Capodanno in piazza, saranno predisposti una serie di collegamenti aggiuntivi oltre che il potenziamento del servizio di “Park & Ride”, attualmente in fase di definizione.

Anche quest’anno, infine, è disponibile l’abbonamento natalizio per il trasporto urbano, al costo di venti euro, con validità dal 6 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024. I titoli di viaggio sono acquistabili esclusivamente in formato digitale attraverso l’app MUVT, utilizzando la MUVT Card.