Fortino Sant‘Antonio - mostra concorso “Bonsai e dintorni Exhibition”.

La mostra-concorso, giunta quest’anno alla sesta edizione, è dedicata all’olivo, l’essenza simbolo della Puglia, alle problematiche fitopatologiche legate alla sua coltivazione, in piena terra e in vaso, e alla storia della sua fortuna in ambito bonsaistico, con spazi dedicati anche all’arte (saranno esposte le opere di Angelo Lamorgese e Francesco Auciello) e alla produzione olivicola pugliese. I bonsai in esposizione sono tutti olivi e olivastri di elevatissimo pregio artistico.

L’associazione “Bonsai e dintorni” anche quest’anno conferma la sua collaborazione col Movimento Internazionale “Donne e Poesia” per il concorso di poesia Haiku: presidente della giuria è Anna Santoliquido, poetessa e scrittrice di fama internazionale, che ha valutato le opere pervenute insieme a Francesca Amendola, Graziella Todisco e alla scrittrice Carmen Rucci.

L’evento è patrocinato dall’Ambasciata del Giappone in Italia, dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture, dalla Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, da Legambiente Puglia e dal Collegio Nazionale degli Istruttori del Bonsai e del Suiseki – IBS.

Programma degli appuntamenti previsti per sabato 14 e domenica 15 aprile:

Sabato 14 aprile

ore 8.00-11.00 Registrazione degli esemplari bonsai in concorso

ore 11.00 Dimostrazione di tecnica bonsai a cura dell’Associazione Bonsai e dintorni

ore 17.00 Inaugurazione della mostra di bonsai/Rassegna di cultura giapponese

ore 17.30 Dimostrazione di tecnica bonsai a cura dell’Associazione Bonsai e dintorni

ore 18.00 Conferenza “L’ulivo e il mare: uno sfondo da curare” a cura di Roberto Antonacci Legambiente Puglia

ore 18.30 “Italia chiama Giappone”, ciclo di incontri curati dalla scrittrice Carmen Rucci, con Nanako Maeguchi, studentessa giapponese annuale di Intercultura, “I matsuri e l’amore tutto giapponese per le stagioni”

ore 19.00 “Italia chiama Giappone”, ciclo di incontri curati dalla scrittrice Carmen Rucci, con il giornalista Domenico Schiraldi, appassionato di cultura Giapponese - “Domizia va in Giappone: presentazione della guida romantica ai luoghi poetici del Giappone”

ore 20.00 Cerimonia di premiazione degli haiku vincitori

ore 21.00 Conferenza “Rocce pugliesi e luoghi di raccolta in Puglia” a cura di Marco Petruzzelli Collegio Nazionale degli Istruttori del Bonsai e del Suiseki - IBS

Domenica 15 aprile

ore 10.00 Dimostrazione di tecnica bonsai a cura dell’Associazione Bonsai e dintorni

ore 11.30 Conferenza “I mille usi dell’olio, ingrediente e non solo condimento” a cura di Mario Marangi- Azienda Agricola Grandolfo - Modugno (Ba)

ore 17.00 Conferenza storie di olivi: Percorsi bonsaistici di esemplari famosi a cura di Luca Bragazzi Collegio Nazionale degli Istruttori del Bonsai e del Suiseki - IBS

ore 17.00 Dimostrazione di tecnica bonsai a cura dell’Associazione Bonsai e dintorni

ore 17.30 Conferenza “Le malattie dell’olivo dal campo ai bonsai” a cura di Giovanni L. Bruno Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti - Di.S.S.P.A

ore 18.00 Cerimonia di premiazione degli esemplari bonsai in mostra

ore 18.30 “Italia chiama Giappone”, ciclo di incontri curati dalla scrittrice Carmen Rucci, con il fumettista Domenico Sicolo, docente di Grafite - Scuola di Grafica e Fumetto e con Lorenzo Rodio, esperto del mondo dei manga, fondatore del collettivo di artisti “Filmonauti” Akira, Ken il Guerriero e i Mangaka visionari

ore 19.30 Estrazione premi Akira 30°- Il capolavoro assoluto dell’animazione giapponese: riduzione biglietti, grazie alla collaborazione con il Multicinema Galleria – Bari

ore 19. 40 “Italia chiama Giappone”, ciclo di incontri curati dalla scrittrice Carmen Rucci, con Mariella Soldo, Ikazuchi Dojo - Arti Samurai, appassionata di cultura giapponese -“Le donne samurai: la figura di Nakano Takeko tra spada e poesia”.

L’entrata è libera