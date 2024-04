Elezioni europee: voto studenti fuori sede

In occasione delle prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia che si terrano l’8 e il 9 giugno 2024, gli elettori e le elettrici baresi che, per motivi di studio, sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi, in un Comune situato in una regione diversa dalla Puglia, possono esercitare il diritto di voto “fuori sede”.

Se il Comune di domicilio temporaneo appartiene alla medesima Circoscrizione Elettorale di Bari, ovverosia la Circoscrizione “Italia Meridionale” (comprendente, oltre alla Puglia, le regioni di Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania e Calabria), gli elettori e le elettrici fuori sede potranno votare direttamente nel Comune di domicilio temporaneo. Ad esempio: un elettore fuori sede domiciliato temporaneamente nel Comune di Matera, appartenente alla medesima Circoscrizione (in quanto lo stesso è situato in Basilicata) voterà a Matera.

Se il Comune di domicilio temporaneo appartiene ad una Circoscrizione Elettorale diversa dall’Italia Meridionale, gli elettori e le elettrici fuori sede potranno votare nel Comune capoluogo della Regione in cui si trova il Comune di domicilio temporaneo. Ad esempio: un elettorale fuori sede domiciliato a temporaneamente nel Comune di Modena (appartenente alla Circoscrizione Italia Nord-Orientale, in quanto situato in Emilia-Romagna) voterà a Bologna, capoluogo di Regione.

La domanda per esercitare il diritto di voto fuori sede (vedi modulo allegato) potrà essere presentata entro il 5 maggio 2024 e potrà essere eventualmente revocata entro il 15 maggio 2024, secondo le seguenti modalità:

personalmente o tramite persona con delega allo sportello dell’Ufficio Elettorale in Corso Vittorio Veneto 4 – Largo Angelo Fraccacreta 1 – 70122 – Bari (orario: Lunedì e Martedì 09:00 – 12:00 e Giovedì 09:00-12:00 e 15:30-17:00);

via mail (ufficio.elettorale@comune.bari.it) o via PEC (elettorale.comunebari@pec.rupar.puglia.it), indicando nell’oggetto della comunicazione “ISTANZA DI AMMISSIONE AL VOTO FUORI SEDE – ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 2024”

Alla domanda deve essere allegato:

copia del documento di identità in corso di validità (patente di guida, carta d’identità o passaporto);

copia della tessera elettorale (solo frontespizio)

certificazione o altra documentazione attestante l’iscrizione presso un’istituzione scolastica, universitaria o formativa (da intendersi in corso di frequenza o svolgimento nel periodo di tempo considerato).

Il Comune di domicilio o il Comune capoluogo di Regione trasmetterà agli elettori e alle elettrici richiedenti, entro il 4 giugno 2024, l’attestazione di ammissione al voto fuori sede con l’indicazione del numero e della sezione presso cui votare (comprensiva dell’ubicazione spaziale del seggio).

Il voto fuori sede è previsto esclusivamente per le elezioni europee.

Per informazioni: 0805773376 - 0805773777, lunedì e martedì dalle ore 9 alle ore 12, giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15:30 alle 17.

Allegati