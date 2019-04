Domanda di iscrizione nella lista aggiunta dei cittadini di uno stato membro dell‘Unione Europea per le elezioni comunali e municipali

Ai sensi del D.Lgs.n.197/96, i cittadini stranieri appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea, residenti in Italia, hanno diritto di votare in occasione del rinnovo degli organi del Comune (Sindaco, Consiglio Comunale) e del Municipio (Presidente, Consiglio del Municipio) di domenica 26 maggio 2019.

Per poter esercitare tale diritto, i cittadini dell’Unione Europea devono presentare una domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte al Sindaco del Comune di Bari, se qui residenti.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni in questione. Pertanto, la domanda d’iscrizione nella lista elettorale aggiunta, qui allegata, dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 16 aprile 2019, superato il quale non sarà accolta.

La domanda può essere consegnata:

personalmente, presso l’Ufficio Elettorale in Corso Vittorio Veneto n. 4, piano terzo, stanza 4, negli orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:00, il giovedì anche dalle 15:30 alle 17:00;

tramite e-mail all’indirizzo: ufficio.elettorale@comune.bari.it, accompagnata da fotocopia del documento d’identità;

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: elettorale.comunebari@pec.rupar.puglia.it, accompagnata da fotocopia del documento d’identità;

per posta raccomandata all’indirizzo: Ufficio Elettorale - Corso Vittorio Veneto n. 4 – 70123 Bari, accompagnata da fotocopia del documento d’identità.

Non dovranno presentare una nuova istanza i cittadini dell’Unione Europea già iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di Bari per le elezioni comunali e municipali.

Per ulteriori informazioni contattare il numero telefonico 0805773701, da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:00, il giovedì anche dalle 15:30 alle 17:00.

Allegati