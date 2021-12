La mostra A brick for Nick è allestita nel Museo civico ad esito dell’omonimo contest dedicato agli appassionati dei celebri mattoncini lego realizzato in collaborazione con l’associazione PugliaBrick e con il contributo dell’assessorato comunale alle Culture.

I visitatori potranno ammirare il San Nicola di circa due metri di altezza composto da 60mila mattoncini colorati, progettato e realizzato da Riccardo Zangelmi, primo e unico Lego© certified professional italiano.

In esposizione ci sono anche le opere di Bernardo Marco Costantino, Daniel Fiacchini, Antonio Migliardi e Paolo Tupputi.

Giornate e orari di apertura:

dal martedì al sabato, 9.30 - 13.30 / 16.30 - 19.30

domenica 9.30 - 13.30

lunedì: chiuso

Il Museo Civico sarà chiuso nei pomeriggi dell'8, del 24 e del 31 dicembre e il giorno 1° gennaio; sarà aperto, dalle 9.30 alle 13.30, il 25 e 26 dicembre e il 6 gennaio.

Il costo del biglietto di ingresso è di 3 euro.

L’ingresso alla mostra è gratuito per i bambini al di sotto dei 6 anni, per le persone con disabilità e per i loro accompagnatori.

Per motivi di sicurezza, ogni adulto può accompagnare massimo due minori.

I minori possono accedere alla mostra, non accompagnati, dai 14 anni in su.

www.benicholas.org

info@benicholas.org

Be Nicholas PEOPLE

Be Nicholas è un progetto di eventialevante, in collaborazione con La Capagrossa Coworking, promosso da Regione Puglia, Puglia 365, Teatro Pubblico Pugliese, nell'ambito del POR FESR - FSE 2014-2020".

Sostenuto da Chimica D'Agostino (Bari), Coop Alleanza 3.0, My English School Bari e Amgas e luce, con il patrocinio del Comune di Bari, della rete sociale Bari Social Book, del Garante regionale dei Diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, del Garante dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - Regione Puglia e del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise.