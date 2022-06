Radionorba Battiti Live 2022: le limitazioni alla sosta e al transito, le variazioni dei percorsi dei mezzi Amtab e i divieti per la sicurezza pubblica

Domani, venerdì 17 giugno, e sabato 18 giugno, in occasione della manifestazione Radionorba Battiti live 2022 che si svolgerà sul lungomare Imperatore Augusto, sono state predisposte le seguenti limitazioni alla sosta e al transito durante la manifestazione:

Dalle ore 5 del giorno 11 giugno alle 12 del 20 giugno , e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul lungomare Imperatore Augusto, ambo i lati, nel tratto compreso tra piazzale IV Novembre e la stradina di accesso alla piazza Mercantile (compresa tra i Giardini Croce Rossa Italiana ed i campetti di calcio Michele Fazio).

- è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” sul lungomare Imperatore Augusto, nel tratto compreso tra la stradina di accesso a piazza Mercantile (tra i giardini Croce Rossa Italiana e i campetti di calcio “Michele Fazio”) e piazza IV Novembre;

- è CONSENTITO IL TRANSITO sul lungomare Imperatore Augusto, stradina di accesso alla piazza Mercantile (tra i Giardini Croce Rossa Italiana ed i campetti di calcio Michele Fazio) per le operazioni di carico e scarico sulla piazza Mercantile e piazza Ferrarese con le stesse modalità previste per il varco di via Genovese;

- è istituito l’obbligo di “FERMARSI E DARE PRECEDENZA” e “DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA” su via Genovese in prossimità dell’intersezione con il lungomare Imperatore Augusto per i veicoli che provengono dal centro storico;

, dalle ore 14 alle 24, in occasione delle prove e dello svolgimento della manifestazione, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” su via Genovese; I giorni 17 e 18 giugno , dalle ore 14 alle ore 24, in occasione dello svolgimento della manifestazione, e comunque fino al termine delle esigenze:

- è istituito la “DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA” su corso Vittorio Emanuele II, in prossimità dell’intersezione con corso Cavour, per i veicoli con direzione di marcia verso piazzale IV Novembre;

- è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze: piazzale IV Novembre; corso Cavour, tratto di carreggiata con senso di marcia compreso tra il prolungamento via Piccinni e piazzale IV Novembre; lungomare sen. A. Di Crollalanza, tratto compreso tra il molo San Nicola e piazzale IV Novembre;

Ad integrazione della suindicata ordinanza, sono stare disposte le seguenti ulteriori misure di limitazione alla circolazione:

Dalle ore 08.00 del giorno 17 giugno 2022 alle ore 24.00 del giorno 18 giugno 2022 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

- corso Cavour, ambo i lati, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Piccinni;

- corso Vittorio Emanuele II, ambo i lati, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Melo; I giorni 17 e 18 giugno 2022, dalle ore 14.00 alle ore 24.00, in occasione dello svolgimento della manifestazione e, comunque, fino al termine delle esigenze: è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Cavour, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Piccinni;

b. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Melo; è istituito la “DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA” (fig. II 80/c art. 122) su corso Vittorio Emanuele II in prossimità dell’intersezione con via Andrea da Bari per i veicoli con direzione di marcia verso piazzale IV Novembre; è istituito la “DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA” (fig. II 80/c art. 122) su via B. Petrone in prossimità dell’intersezione con corso Vittorio Emanuele II per i veicoli con direzione di marcia verso corso Vittorio Emanuele II; è istituito la “DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA” (fig. II 80/c art. 122) su via Melo in prossimità dell’intersezione con corso Vittorio Emanuele II per i veicoli con direzione di marcia verso corso Vittorio Emanuele II;

È CONSENTITA LA SOSTA per i veicoli al servizio di persone con capacità motorie sensibilmente ridotte munite di regolare contrassegno di riconoscimento, sull’area di sosta delimitata tra le due carreggiate di corso Cavour, il prolungamento di via Cognetti ed il prolungamento di via Dante.

Amtab: variazioni dei percorsi

L'AMTAB S.p.A. informa che per consentire le operazioni di montaggio del palco in occasione della manifestazione musicale "RADIONORBA BATTITI LIVE 2022", dalle ore 08:00 di martedi 14 alle ore 14:00 di venerdi 17 giugno 2022, i bus della navetta "A" effettueranno la seguente variazione di percorso:

navetta “A” in partenza dall'area di sosta "Vittorio Veneto-lato terra": i bus percorreranno corso Vittorio Veneto, piazza Massari, a destra per corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, via Piccinni, corso Cavour, inversione di marcia davanti alla Camera di Commercio, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele II con ripresa del percorso ordinario (non transiteranno da corso de Tullio, lungomare Imperatore Augusto).

Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso.

L'AMTAB S.p.A. ha inoltre previsto una serie di variazioni dei percorsi dei bus urbani e il potenziamento del servizio Park&ride con il posticipo delle ultime corse alle ore 2.30.

Si ricorda che per tutti i cittadini possessori di pass ZTL e ZSR D, fino al prossimo 31 agosto, sarà gratuita la sosta all’interno del Park&ride FBN di viale Vittorio Veneto.

Di seguito i dettagli delle variazioni dei percorsi delle linee 2, 2/, 10, 12, 14, 42, navetta “A” e “B” e gli orari dei park&ride.

Linea 2

in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in via Carulli proseguiranno per piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 2/

in direzione Via Mimmo Conenna (S. Anna): i bus giunti in piazza Massari svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, via Piccinni, corso Cavour, a sinistra per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in corso Cavour svolteranno a sinistra per via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari con ripresa del percorso ordinario;

linea 10

in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in piazza Luigi di Savoia svolteranno a destra per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario;

in direzione via Camillo Rosalba-Parco Domingo: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 12

in direzione via Fenicia-Torre a Mare: i bus giunti in corso Cavour proseguiranno e svolteranno a sinistra per via Carulli, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario;

in direzione piazza Moro: i bus giunti sul lungomare Araldo di Crollalanza svolteranno a sinistra per piazza Eroi del Mare, a sinistra per corso Cavour con ripresa del percorso ordinario;

linea 14

in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in via Carulli proseguiranno per piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario;

in direzione via degli Oleandri - Z.I.: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 42

in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti in piazza Massari svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, via Piccinni, corso Cavour, a sinistra per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti sul lungomare Araldo di Crollalanza, svolteranno a sinistra per via piazza Eroi del Mare, via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari con ripresa del percorso ordinario;

PARK&RIDE

Navetta “A” prima partenza ore 5.30 ed ultima partenza ore 2.30.

in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”: i bus percorreranno corso Vittorio Veneto, piazza Massari, svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, via Piccinni, corso Cavour, inversione di marcia davanti alla Camera di Commercio, corso Cavour, via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari con ripresa del percorso ordinario (non transiteranno da corso de Tullio, lungomare Imperatore Augusto);

Navetta “B” prima partenza ore 5.20 ed ultima partenza ore 2.30.

in partenza da piazza Massari: i bus giunti in piazza Massari svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, via Piccinni, corso Cavour, a sinistra per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro, corso Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestrero, corso Trieste (P&R Pane e Pomodoro), lungomare Nazario Sauro, lungomare Araldo di Crollalanza, svolteranno a sinistra per via piazza Eroi del Mare, via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari;

Navetta “C” prima partenza ore 5.30 ed ultima partenza ore 2.30.

in partenza dall’area di sosta “Largo 2 Giugno”: i bus effettueranno il percorso ordinario

Navetta “AB” - Soppressa

Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso.

Verrà istituita una fermata provvisoria in via Carulli al civico 94.

Aree di sosta

“Pane e Pomodoro” (corso Trieste - lato mare e lato terra)

“Largo 2 Giugno” (viale Della Resistenza)

“Vittorio Veneto” (lato mare e lato terra)

Le aree di sosta saranno attive dalle ore 5.15 alle ore 2.30; il servizio sarà espletato con la consueta formula del Park&ride.

I divieti previsti nell'ordinanza a tutela della sicurezza urbana

Al fine di garantire la sicurezza urbana nonché per esigenze di tutela dell’ordine pubblico, dell’igiene e del decoro, sono stati disposti alcuni divieti nelle aree interessate dall’evento, discussi e concordati nella riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Pertanto è fatto assoluto divieto nelle zone interessate dallo svolgimento dell’evento musicale così come delimitate per l’accesso e il filtraggio del pubblico ammesso allo spettacolo, nonché all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti vie (e comprese le stesse vie), lungomare Imperatore Augusto con inizio dal molo Sant’Antonio, piazzale IV Novembre, lungomare Di Crollalanza, molo San Nicola, largo Giordano Bruno, via XXIV Maggio, via A. Sordi, corso Cavour (tratto di strada con direzione di marcia verso piazzale IV Novembre), piazza Ferrarese, dalle ore 8 del giorno 17 giugno alle 3 del giorno 19 giugno:

per gli esercenti qualsiasi attività commerciale di somministrare e/o vendere per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, compresa l’area che ospita l’evento musicale, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio nonché bottiglie di plastica con il tappo;

per qualsiasi soggetto detenere su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, compresa l’area che ospita l’evento musicale, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio nonché bottiglie di plastica con il tappo;

di detenere spray al peperoncino e/o qualsivoglia dispositivo in grado di spargere liquidi di natura urticante;

di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

È altresì espressamente vietato dalle ore 8 del giorno 17 giugno alle 3 del giorno 19 giugno: accedere con zaini, borsoni o altro tipo di sacca con all’interno bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e/o bottiglie di plastica con il tappo all’interno dell’area sopra indicata e delimitata dai varchi di check point di security predisposti dall’organizzatore dell’evento.