Villaggio Coldiretti: dal 18 aprile limitazioni al traffico e alla sosta, sosta gratuita per i residenti del Borgo antico e variazioni di percorso navetta “A”

In vista dello svolgimento del Villaggio Coldiretti, la manifestazione in programma in città dal prossimo 29 aprile al 1° maggio sul tratto di lungomare compreso tra il teatro Margherita e piazzale Colombo, la Polizia Locale ha individuato una serie di limitazioni sulla circolazione stradale e sulla sosta, necessarie all’allestimento e allo smontaggio degli stand del villaggio.

Contestualmente, di concerto con l’Amtab, l’amministrazione comunale ha previsto la sosta gratuita per i residenti del Borgo antico in possesso dei pass Ztl o Zsr-D nelle aree di sosta del lungomare Vittorio Veneto, lato terra, di Pane e Pomodoro e in tutte le zone a sosta regolamentata.

La navetta A, infine, effettuerà delle variazioni di percorso.

Nello specifico la Polizia Locale ha predisposto le seguenti limitazioni al traffico e alla sosta in vigore dalle ore 8.00 di martedì 18 aprile fino alle ore 24.00 del 5 maggio:

è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze:

a. lungomare Imp. Augusto:

- lato mare del tratto compreso tra piazzale IV Novembre e piazzale C. Colombo

- lato terra a partire da piazzale IV Novembre fino a mt. 150 oltre il varco di accesso alla Basilica di San Nicola

b. corso sen. A. De Tullio, lato mare, per un tratto di mt. 50 compreso tra il varco “Capitaneria” in direzione del varco “Dogana” si autorizza, in deroga, la sosta dei veicoli della G.d.F. sulla piazza Mercantile, esclusivamente per il lato destro del tratto compreso tra l’arco di accesso alla piazza e il Comando Gruppo Bari della G.d.F.

Dalle ore 18.00 del 18 aprile alle ore 24.00 del 5 maggio, e comunque fino al termine delle esigenze:

è istituito il divieto di transito sulla carreggiata del lungomare Imp. Augusto, tratto compreso tra piazzale IV Novembre sino a mt. 150 dopo il varco di accesso alla Basilica di San Nicola è istituito il doppio senso di circolazione sulla carreggiata del lungomare Imp. Augusto, corsie di marcia lato terra, tratto compreso tra piazzale C. Colombo sino a mt. 150 prima del varco di accesso alla Basilica di San Nicola

Dalle ore 5.00 del 19 aprile alle ore 20.00 del 5 maggio, e comunque fino al termine della manifestazione:

è istituito il divieto di fermata sul molo San Nicola, ambo i lati, per un tratto di mt. 70 a partire da “El Chiringuito” il direzione del Circolo Canottieri “Barion” è istituito il doppio senso di circolazione sulla carreggiata lato mare del molo San Nicola, per un tratto di mt. 70 a partire da “El Chiringuito” il direzione del Circolo Canottieri “Barion”

Dalle ore 5.00 del 27 aprile alle ore 24.00 del 2 maggio, e comunque fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di fermata sul lungomare Imp. Augusto, lato terra a partire da mt. 150 oltre il varco di accesso alla Basilica di San Nicola fino a piazzale C. Colombo.

Dalle ore 5.00 del 29 aprile alle ore 24.00 del 1 maggio, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze:

a. corso sen. A. De Tullio, lato mare, tratto compreso tra il varco “Capitaneria” (tratto successivo al punto I. lett. b.) ed il cancello chiuso subito dopo il palazzo della Dogana

b. piazzale C. Colombo, esclusivamente per l’area antistante il varco “Capitaneria”

TERMINI DI UTILIZZO ED ESTENSIONE VALIDITÀ PASS ZTL/ZSR

In occasione dell’evento “Villaggio Coldiretti”, su direttiva della Direzione Generale del Comune di Bari, l’Amtab S.p.A. ha predisposto a sostegno dei residenti del Borgo Antico in possesso di regolare pass “ZTL” o “ZSR-D”, a fronte della riduzione delle aree di sosta riservate sul lungomare cittadino, la sosta gratuita dalle ore 00:00 di martedì 18 aprile alle ore 24:00 di mercoledì 10 maggio 2023, nelle aree di sosta automatizzate del lungomare Vittorio Veneto - Lato terra (FBN) e Pane e Pomodoro.

Inoltre, i possessori dei suddetti pass potranno sostare liberamente in tutte le zone a sosta regolamentata, tranne che negli stalli delle aree a pagamento per tutti (isole azzurre).

VARIAZIONI DI PERCORSO NAVETTA “A”

Per consentire il regolare svolgimento dell’evento “Villaggio Coldiretti”, L’Amtab ha infine disposto che, dalle ore 18.00 del 18 aprile a fine servizio del 5 maggio 2023, i bus delle navetta “A” effettueranno la seguente variazione di percorso:

Area di sosta “Quasimodo-FBN” (capolinea), corso Vittorio Veneto, largo Fraccacreta, piazza Massari, corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, via Piccinni, corso Cavour, inversione di marcia nei pressi della Camera di Commercio, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari, largo Fraccacreta, corso Vittorio Veneto, area di sosta Vittorio Veneto (lato mare), area di sosta “Quasimodo-FBN” (capolinea).

. I bus non transiteranno su corso A. De Tullio e sul lungomare Imperatore Augusto.