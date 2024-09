Variazioni di percorso delle linee di trasporto urbano per lavori di manutenzione stradale

L’Amtab rende noto che, al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade che interesseranno diverse vie pubbliche della città, sono state disposte le variazioni di percorso di seguito riportate.

Da martedì 10 settembre e sino a nuove disposizioni

linea 4

in direzione Ist. Agronomico–Ceglie: i bus giunti in via De Marinis svolteranno a sinistra per piazza Umberto I, proseguiranno e svolteranno a sinistra per via Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

in direzione piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario.

linea 30

in direzione via Don Nuzzi (Loseto): i bus giunti in via De Marinis svolteranno a sinistra per piazza Umberto I, proseguiranno e svolteranno a sinistra per via Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Z.I.: i bus effettueranno il percorso ordinario.

servizio scolastico (graf. 2323, 2324, 232L)

in partenza dai quartieri: i bus effettueranno il percorso ordinario;

in partenza dagli Istituti Scolastici: i bus giunti in via De Marinis svolteranno a sinistra per piazza Umberto I, proseguiranno e svolteranno a sinistra per via Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario.

Si evidenzia che nel tratto via De Marinis/piazza Umberto I/via Vittorio Veneto è stato realizzato un doppio senso di circolazione per cui nella zona è stata istituita la graduazione della velocità in avvicinamento per metri 100 all’area dei lavori con un limite pari a 20 Km/h.

Per quanto sopra, vengono soppresse le fermate in piazza Umberto I in Carbonara al civico16 e al civico 64.

Contestualmente vengono istituite due fermate provvisorie sulla stessa piazza fronte civico 132 e fronte civico 77.

Dalle ore 7.00 di mercoledì 11 settembre a fine servizio di venerdì 13 settembre 2024 e comunque sino al termine delle esigenze

linea 33

in direzione via della Lealtà - Q.re S. Pio: i bus giunti in strada Catino (stadio) impegneranno la rotatoria e proseguiranno per via Ancona, a sinistra per via Nicholas Green, a sinistra per via delle Azalee, a destra per viale Caravella con ripresa del percorso ordinario;

in direzione viale Jacobini Z.I.: i bus effettueranno il percorso ordinario;

Saranno effettuate tutte le fermate presenti lungo le suddette variazioni di percorso.

Dalle ore 7.30 di mercoledì 11 settembre 2024 e sino al termine delle esigenze

linea 6

in direzione parco Domingo: i bus giunti su via Fratelli De Filippo svolteranno a sinistra per via Antonio De Curtis, a destra per via Quaranta, a sinistra per strada Donadonisi con ripresa del percorso ordinario;

in direzione piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 11

in direzione Loseto: i bus effettueranno il percorso ordinario;

In direzione piazza Moro: i bus giunti su via Fratelli De Filippo svolteranno a sinistra per via Antonio De Curtis, a destra per via Quaranta, a sinistra per strada Donadonisi con ripresa del percorso ordinario;

Verranno istituite due fermate provvisorie:

via Antonio De Curtis (fronte alla fermata già esistente)

via Luigi Quaranta (in prossimità dell’incrocio con strada Donadonisi)

Al fine di limitare l’eventuale disagio all’Utenza, l’Azienda ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le opportune esigenze che si renderanno necessarie durante lo svolgimento dei lavori in oggetto.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.