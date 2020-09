Tessera elettorale: duplicato e rinnovo

La Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici comunica che da venerdì 18 settembre sarà possibile richiedere il duplicato/rinnovo della tessera elettorale presso l'Ufficio Elettorale in largo Fraccacreta n. 1 e presso le Delegazioni di Carrassi / San Pasquale, in via Luigi Pinto n. 3, e di Santo Spirito, in via Fiume n. 8, che osserveranno le seguenti aperture straordinarie:

venerdì 18 settembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 18.00

sabato 19 settembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 18.00

domenica 20 settembre 2020, dalle ore 7.00 alle ore 23.00

lunedì 21 settembre dalle 7.00 alle 15.00.

Inoltre, sempre a partire da venerdì 18 settembre, verranno attivati degli sportelli dedicati esclusivamente al rilascio delle tessere elettorali nelle sedi periferiche di San Paolo (Via Ricchioni, 1), Japigia (via Aquilino,1), Torre a Mare (Via Monte Sei Busi, 2) e Carbonara presso la sede del Municipio 4 in Via Vittorio Veneto, 92. Il servizio sarà attivo in modalità speciale nei seguenti orari: