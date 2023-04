Supplenze temporanee negli asili nido comunali: pubblicate le graduatorie provvisorie

La ripartizione Politiche educative e giovanili rende noto che sono in pubblicazione nella sezione altri avvisi, a questo link, le graduatorie triennali provvisorie per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea negli asili nido comunali per gli anni scolastici 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026.

Le graduatorie risultano elaborate provvisoriamente in base ai requisiti e ai titoli autodichiarati dai candidati nell'istanza di partecipazione.

I primi cento candidati, utilmente collocati nelle graduatorie e i candidati collocati ex aequo al centesimo posto o all'ultimo posto, qualora le stesse siano costituite da un numero di candidati inferiore a cento, sono tenuti a presentare, entro il 12 maggio, a pena di esclusione, la versione cartacea dell'istanza di partecipazione già compilata on-line ai fini della successiva verifica del possesso dei requisiti e dei titoli autodichiarati.

La versione cartacea dell'istanza di partecipazione debitamente sottoscritta, insieme alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere presentata a mezzo posta con raccomandata R.R. indirizzata al Comune di Bari - Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro - via Venezia 41, oppure direttamente a mano alla ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro o presso l’URP - via Venezia, 41 (nell’orario di ufficio normalmente osservato) oppure mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) alla P.E.C. della Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro peg.comunebari@pec.rupar.puglia.it.