Sperimentazione MaaS for Italy Bari: integrati nuovi servizi e aggiornato il piano degli incentivi

Si amplia la sperimentazione MaaS for Italy del Comune di Bari, partita lo scorso settembre e attualmente in corso, con l’integrazione di un nuovo operatore del sistema di trasporto pubblico, Trenitalia, che si va ad aggiungere ai servizi di mobilità già disponibili (TPL Amtab e Bit mobility) sui canali digitali di MaaS. In questo modo, i cittadini che hanno aderito o vogliono aderire alla sperimentazione, che possono beneficiare di incentivi forniti dal Comune di Bari per l’acquisto di biglietti, con uno sconto del 50% da utilizzare per i servizi di trasporto pubblico, potranno utilizzare gli incentivi anche per i treni di Trenitalia per tratte regionali da e per Bari.

L’incentivo è applicabile solo per i ticket acquistati attraverso le app dei MaaS operator che aderiscono all’iniziativa.

Beneficiari della misura sono tutti i cittadini maggiorenni dell’area metropolitana di Bari, selezionati per gruppi distinti, che possono aderire all’iniziativa compilando l’apposito form disponibile a questo link e completando la procedura descritta all’interno della pagina web del progetto. L’importo complessivo dei fondi disponibili è di 990.000 euro.

In questa nuova fase della sperimentazione, inoltre, il Comune di Bari ha aggiornato ed esteso il piano degli incentivi con le seguenti modalità:

possibilità di acquisto di abbonamenti AMTAB tra i titoli incentivabili, nel limite del 50% dell’importo e fino al raggiungimento del tetto massimo mensile del voucher.

aumento del voucher mensile per tutte le categorie. In particolare, per le categorie studenti, pendolari, shopping e turisti, è ora previsto un voucher mensile di 70 euro. Per le categorie deboli/svantaggiate, invece, il voucher mensile vale ora 85 euro.

aumento a 50 euro, per ogni applicazione di MaaS operator utilizzata, del bonus di primo accesso alla sperimentazione (welcome bonus);

introduzione di un voucher natalizio da 20 euro per ogni applicazione di MaaS operator utilizzata (con termine a fine gennaio);

introduzione di un cashback una tantum di 30 euro in risposta alle indagini di Customer Satisfaction inviate dai MaaS operator.

I servizi di mobilità oggetto della sperimentazione sono accessibili attraverso piattaforme digitali di intermediazione che combinano diverse alternative di viaggio, permettendo agli utenti di personalizzare la propria esperienza di mobilità, in base alle proprie esigenze e godendo di ampia libertà di movimento. La sperimentazione, che permetterà di erogare incentivi ad almeno 1.000 utenti, andrà avanti fino a Marzo 2025, ma gli incentivi, se non esauriti, potranno essere erogati fino a Giugno 2026.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina web del progetto a questo indirizzo.

Infine, è stato pubblicato, a questo indirizzo, il nuovo avviso pubblico destinato alla ricerca di ulteriori MaaS operator interessati ad aderire al progetto, con l’obiettivo di aumentare l’offerta di operatori e servizi di mobilità previsti all’interno della sperimentazione e fruibili dai cittadini.

La partecipazione all’avviso è consentita a soggetti pubblici o privati, organizzati in forma di impresa, in forma di ATI o anche in forma consortile, che siano in possesso dei requisiti soggettivi e tecnico-professionali previsti dal bando. La manifestazione di interesse dovrà contenere gli elementi specificati dall’avviso ed essere inviata secondo le modalità previste dall’avviso stesso.

La manifestazione di interesse, sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto interessato o suo delegato, dovrà pervenire al Comune di Bari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo traffico.comunebari@pec.rupar.puglia.it riportando il seguente oggetto: ISTANZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI SOGGETTI, QUALIFICATI COME MAAS OPERATOR, INTERESSATI AD ADERIRE AL PROGETTO “MOBILITY AS A SERVICE FOR ITALY” DEL COMUNE DI BARI.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 11 dicembre 2024.

“Dopo un periodo iniziale che ci ha consentito di affinare le modalità di implementazione e valutare al meglio le potenzialità di una sperimentazione molto ambiziosa, il progetto MaaS for Italy del Comune di Bari entra ora in una nuova fase - sottolinea l’assessore alla Cura del Territorio del Comune di Bari Domenico Scaramuzzi -. L’aggiunta di Trenitalia all’interno dei sistemi di mobilità a disposizione dei cittadini ci permette di coinvolgere maggiormente una più ampia fascia di persone, i pendolari, che studiano o lavorano in città. Questo risultato, insieme all’aggiornamento del piano di incentivazione - con l’inserimento degli abbonamenti Amtab all’interno dei titoli incentivabili e l’aumento degli importi dei voucher - e, infine, il nuovo avviso destinato ai MaaS operator, sono tutti elementi di una strategia complessiva che ha l’obiettivo di allargare il più possibile la partecipazione dei cittadini dell’area metropolitana di Bari all’interno di questa sperimentazione. In questo modo, vogliamo far conoscere al meglio le potenzialità di un nuovo modo di intendere gli spostamenti e la mobilità, favorendo l’utilizzo del Trasporto Pubblico Locale e di tutti i sistemi di mobilità a basso impatto ambientale. Continueremo, quindi, a lavorare, per promuovere sempre più un approccio agli spostamenti all’interno della città che significa meno traffico, meno inquinamento, meno stress e un miglioramento della qualità della vita.”

Come noto, il Comune di Bari è stato selezionato per la sperimentazione di un sistema MaaS – Mobility as a Service nell’ambito del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR - PNC-A.1-N1 Rafforzamento misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4: “Servizi digitali e esperienza dei cittadini” Misura 1.4.6. “Mobility As A Service for Italy” - MAAS4ITALY - finanziato con risorse del Fondo Complementare al PNRR.