Sentieri Metropolitani: musica, arte e enogastronomia

Sentieri Metropolitani, promossa e organizzata dalla Città metropolitana di Bari con la collaborazione del Comune, prevede un programma di iniziative culturali che spaziano dalla musica all’arte con eventi dedicati alle eccellenze enogastronomiche del panorama locale e nazionale.

Il primo appuntamento sarà martedì 3 settembre, nel teatro Anchecinema, con uno spettacolo musicale a cura dell’Orchestra sinfonica Metropolitana: gli orchestrali, coadiuvati da altri musicisti, presenteranno i maggiori successi di Pino Daniele nel parco archeologico di piazza San Pietro.

Giovedì 5 settembre, nel parco archeologico di piazza San Pietro (in caso di maltempo nel teatro Anchecinema), un nuovo spettacolo musicale a cura dell’Orchestra sinfonica Metropolitana, con le migliori colonne sonore dei film da Oscar.

Un’attenzione particolare sarà poi riservata al vino, in tutte le sue proposte: dal 5 settembre fino al 6 ottobre nella pinacoteca metropolitana “Corrado Giaquinto”, si potrà visitare la mostra “Il vino fa cantare”, mentre dal 6 settembre al 7 ottobre si si terrà la mostra “Il vino dono di un dio”, allestita presso il museo archeologico di Santa Scolastica.

Il vino sarà ancora protagonista nelle serate del 5, 6 e 7 ottobre, nel teatro Margherita, con l’iniziativa Bollicine su Bari, organizzata da AIS - Associazione Italiana Sommelier, durante la quale sarà possibile assaggiare spumanti pugliesi e il Trentodoc, tipico del Trentino Alto Adige, e approfondirne la conoscenza con i più grandi esperti italiani di vini.

Il 6 e il 7 settembre, invece, la Coldiretti organizzerà un percorso enogastronomico sulla Muraglia, nella città vecchia, dove chiunque potrà degustare i prodotti tipici del territorio metropolitano di Bari.

Questo il calendario completo delle iniziative:

· 3 settembre, ore 20.30: teatro Anchecinema, corso Italia 112 (la sede inizialmente prevista del parco archeologico di San Pietro è stata cambiata a causa della pioggia prevista)

“Je So’ Pazz’”, concerto dell’Orchestra sinfonica Metropolitana sulle note di Pino Daniele

Direttore degli arrangiamenti: Alfonso Girardo

Voci: Francesca Leone, Giuseppe del Re, Savio Vurchio, Elio Arcieri, Special Guest, Guido di Leone

Band: Max Monno (chitarra elettrica e acustica), Vincenzo Gentile (tastiera, pianoforte), Gianluca Fraccalvieri (basso elettrico) e Fabio Delle Foglie (batteria).

· 5 settembre, ore 20.30: parco archeologico di San Pietro (in caso di maltempo nel teatro Anchecinema, corso Italia 112)

“Musiche da Oscar”, concerto dell’Orchestra sinfonica Metropolitana

· dal 5 settembre al 6 ottobre: pinacoteca metropolitana “Corrado Giaquinto”

mostra “Il vino fa cantare”

Attraverso due dipinti emblematici della pinacoteca e grazie a un documentato excursus testuale e iconografico, la mostra si prefigge l’obiettivo di analizzare il connubio arte e vino, riservando particolare attenzione al rapporto identitario che presiede a questo singolare binomio. È previsto anche un percorso articolato nelle sale alla ricerca di emblemi, simboli, dettagli riconducibili al tema in oggetto.

· dal 6 settembre al 7 ottobre: museo archeologico di Santa Scolastica

“Il vino dono di un dio”, mostra di vasi e immagini provenienti dalle collezioni archeologiche della città metropolitana di Bari

Saranno presentati alcuni pregevoli reperti delle collezioni del museo di Santa Scolastica, collocabili in un arco di tempo compreso tra il VI e il III secolo a.C. e provenienti dalle necropoli di alcuni tra i principali centri archeologici della Puglia antica, in particolare quella centrale (Ceglie del Campo, Ruvo di Puglia e Rutigliano), per illustrare le complesse implicazioni culturali sottese al consumo del vino nell’antichità.

Ogni settimana saranno organizzate serate di degustazione di alcuni tra i migliori vini prodotti nell’area metropolitana di Bari.

· 6 e 7 settembre: via Venezia (sulla Muraglia)

“Cibo del Contadino”, a cura di Coldiretti

Una passeggiata sulla muraglia di Bari vecchia per degustare i prodotti tipici del territorio metropolitano.

· 5, 6 e 7 ottobre: Teatro Margherita

“Bollicine su Bari”, a cura di AIS - Associazione Italiana Sommeliers

La terra di Bari ospita le eccellenze del Trentino

Il 5 ottobre al via con la premiazione del miglior sommelier di Puglia e la presentazione delle bollicine pugliesi, mentre il giorno 6 sarà presentato il vino spumante Trentodoc. Le tre giornate si concluderanno con un incontro sul vino trentino dedicato a sommelier professionisti e al pubblico interessato.