Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio al Palamartino la quarta edizione del "Vintage Market Bari", la mostra mercato ispirata alla cultura del ri-ciclo e dedicata agli appassionati degli oggetti del passato

Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio, negli spazi del Palamartino, nel quartiere Libertà, torna la quarta edizione del Vintage Market Bari: una speciale “spring edition” della mostra mercato in cui professionisti e appassionati espongono e vendono i propri manufatti e collezioni di vario genere.

100 espositori, (30 in più rispetto alla precedente edizione), provenienti da Puglia, Campania, Toscana, Basilicata, Molise e Sicilia daranno vita a un evento straordinario non solo per l’ampia possibilità di scelta ma soprattutto per promuovere la cultura del ri-ciclo e ri-utilizzo in un contesto accogliente in cui trascorrere il weekend.

20.000 visitatori durante le edizioni passate (di cui 6.500 nella scorsa edizione con ingresso contingentato) hanno avuto modo di conoscere il Vintage Market Bari che non è un semplice mercatino ma un contenitore in cui si incontrano passioni e interessi che possano dar vita a una kermesse unica e alternativa caratterizzata dall’attenzione al passato, dall’amore per il vintage, dal desiderio di dare nuova vita a prodotti, materiali e idee ancora utili per il futuro. Sarà anche un’occasione per giovani artisti, nuove realtà che propongono artigianato creativo, appassionati di moda e musica che vogliono condividere un’esperienza confrontandosi con un pubblico sempre più attento e consapevole.

“Vintage is the way to save Planet” è lo slogan della manifestazione: accanto alla mostra mercato, che si svilupperà sia negli spazi esterni sia in quelli interni del palazzetto, sarà possibile degustare alcune specialità pugliesi nell’area food allestita per l’occasione con la collaborazione dei ragazzi del Barproject e On - Off Stutalacapa con tutto il packaging 100% plastic free.

Inoltre, nella zona verde, sarà allestita un'area relax con arredamenti vintage in stile provenzale mentre un dj set accompagnerà i visitatori per tutta la durata della kermesse. Si alterneranno alla consolle:

Giuliano Ciliberti con Vinilika, selezione in vinile dagli anni ‘60 ad oggi con versioni inedite e rare

dj Giampiero Carbonara con la sua Black music, dal funk alla disco groove degli anni ‘70

dj Francesco Caiaffa con pezzi soul funk latin rhythm’n’blues

dj Arcangelo new wave / post punk/indie rock

Ladisco S.p.a. con il suo repertorio disco music degli anni ‘70 ‘80

Infine, per gli amanti del genere, spazio allo Swing & Roll con lo Staff di @Speakeasy Lindy Hop Bari/Conversano che coinvolgerà il pubblico con dimostrazioni di balli Lindy Hop per ricreare le atmosfere musicali dagli anni ‘20 agli anni ’50.

Il Vintage Market Bari, organizzato da Bidonville vintage store con il patrocinio del Municipio I, rappresenta una collaborazione virtuosa con l'amministrazione comunale per animare la scena sociale e culturale cittadina.

La mostra mercato, al costo di ingresso di 2 euro, sarà aperta al pubblico sabato 30 aprile dalle ore 12 alle 22 e domenica 1 maggio dalle ore 10 alle 21. Per evitare code presso la biglietteria si consiglia l'acquisto del ticket direttamente sulla piattaforma oooh.events:

https://oooh.events/evento/vintage-market-bari-spring-edition-sabato-30-aprile-2022-biglietti/

https://oooh.events/evento/vintage-market-bari-spring-edition-domenica-1-maggio-2022-biglietti/

“Con l'arrivo della primavera Bari sta riprendendo a vivere i suoi spazi con numerosi eventi che ci portano a ben sperare per la piena ripresa delle attività sociali, culturali ed economiche cittadine - commenta l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone -. Vintage Market Bari è una manifestazione che valorizza il nostro territorio, richiamando operatori e appassionati da tutta la Puglia e da diverse regioni del Sud, e rappresenta per noi un'iniziativa unica nel suo genere. Il mio ringraziamento va ancora una volta agli organizzatori che stanno scommettendo su un progetto molto interessante che di anno in anno cresce nei numeri e nella partecipazione”.

“Vintage Market Bari rappresenta un evento che da qualche anno anima uno spazio simbolo del nostro territorio promuovendo un messaggio particolarmente importante - sottolinea il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti - e cioè il valore del riciclo di oggetti, capi d’abbigliamento, vinili e pezzi d’arredo. Grazie alla lungimiranza degli organizzatori anche a Bari si sta diffondendo una cultura attenta al riuso e alla sostenibilità degli stili di vita: il mio augurio, quindi, è che esperienze come questa possano crescere e diventare un punto di riferimento per gli appassionati e i collezionisti di tutto il Sud Italia”.

“Finalmente torniamo ad incontrarci per un appuntamento particolarmente atteso dalla nostra città - dichiara Nicola Mincuzzi, uno degli organizzatori -. La quarta edizione del Vintage Market Bari sarà una due giorni piena di sorprese che consentirà ai visitatori di immergersi nelle proprie passioni alla ricerca del tesoro nascosto, del capo vintage a cui dare un'altra vita o semplicemente di curiosare tra gli oggetti e le collezioni dei tantissimi espositori che riportano alla mente ricordi piacevoli del passato”.

Per ulteriori info: www.vintagemarketbari.it

L’evento sarà organizzato nel rispetto delle misure anti-covid in ottemperanza alle vigenti normative.

Bidonville vintage store

Nasce a Bari nel 1995 come associazione culturale, in via Melo 224, da un’idea di Nicola Mincuzzi e Tommaso De Giosa, interessati a diffondere la cultura del riciclo, del recupero e del riutilizzo di idee, fatti e prodotti che la civiltà dei consumi ha deciso di accantonare.

Successivamente Bidonville viene trasformata in una S.n.c. e diventa il primo grande vintage store di Puglia, meta non solo di tanti appassionati ma anche di artisti. Vanta anche collaborazioni con diverse produzioni teatrali e cinematografiche, ultima in ordine di tempo quella per il film “La vita davanti a sé” con Sofia Loren.