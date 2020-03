Si rende noto che da martedì 10 marzo la sede centrale della Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici aprirà al pubblico alle ore 8.45 e l'accesso avverrà in maniera contingentata. L'ingresso di Corso Vittorio Veneto è riservato ai soli cittadini in possesso di prenotazione per C.I.E.; per tutti gli altri servizi si dovrà accedere da Largo Fraccacreta.