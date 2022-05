ReD 3.0 II edizione: aperte le partecipazioni per l’incontro di concertazione rivolto agli operatori del Terzo Settore

La Ripartizione Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale sul reddito di dignità e politiche per l’inclusione attiva, intende rivolgersi ai soggetti pubblici e privati operanti nel terzo settore, per invitarli a partecipare all’incontro di concertazione e definizione del Piano Operativo in esecuzione della fase di co-programmazione finalizzata all’attuazione di azioni di supporto specialistico.

La Misura ReD 3.0, II edizione ha promosso una strategia organica di contrasto al disagio socioeconomico, alle povertà e all’emarginazione sociale, attraverso l’attivazione di interventi integrati per l’inclusione sociale attiva.

L’incontro di concertazione si svolgerà il giorno 27 Maggio 2022 presso la sede di Porta Futuro Bari in Via Scipione Crisanzio,n.183/H, Bari.

L’invito è rivolto a soggetti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’ art. 45 del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n.117.

La scheda di partecipazione, disponibile in allegato, potrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC all’indirizzo politichedellavoro.comunebari@pec.rupar.puglia.it riportando nell’oggetto la seguente dicitura: “Partecipazione Incontro condivisione Piano Operativo”.

Le schede di partecipazione potranno essere trasmesse fino alle ore 12:00 del 25 maggio 2022.

Si allega invito e scheda di partecipazione in formato editabile.