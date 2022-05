Race for the Cure: le limitazioni al traffico dall‘11 al 15 maggio

Domenica 15 maggio, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione per la prevenzione e la cura del tumore al seno, si svolgerà a Bari la 16a edizione di "Race for the Cure".

La manifestazione sportiva è organizzata dall’associazione Susan G. Komen Italia che utilizza i fondi raccolti dal progetto per realizzare programmi di prevenzione a sostegno delle donne.

Da venerdì 13 maggio, all’interno villaggio allestito in piazza della Libertà, avrà luogo una tre giorni di sport, salute e solidarietà che culminerà domenica 15 con la tradizionale corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km sul lungomare di Bari.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva e delle iniziative gratuite di salute, sport e benessere per le donne in programma all’interno del villaggio, con apposita ordinanza sono state disposte le seguenti limitazioni al traffico:

Dalle ore 14.00 del giorno 11 maggio 2022 alle ore 24.00 del giorno 15 maggio 2022 e, comunque, fino al termine delle operazioni di smontaggio, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

- piazza della Libertà;

- corso Vittorio Emanuele II, lato numerazione civica dispari, tratto compreso tra gli stalli di sosta con ricarica elettrica e piazza della Libertà;

- strada Palazzo dell’Intendenza, tratto compreso tra vico Prefettura e strada Barone;

- piazza Massari, lato sinistro della carreggiata con senso di marcia verso piazza Federico II di Svevia, tratto compreso tra il c.so Vittorio Emanuele II e vico S. Domenico; Dalle ore 05.00 del giorno 12 maggio 2022 alle ore 24.00 del giorno 15 maggio 2022 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” su via Melo, lato sinistro nel senso di marcia, tratto compreso tra i civici 197 e 193;



Il giorno 15 maggio 2022: