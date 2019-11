Pubblicato l‘avviso per il finanziamento di progetti di carattere socio-culturale, ricreativo e formativo promossi dalle scuole statali cittadine per l‘anno 2019

La ripartizione Politiche Educative rende noto che è stato pubblicato l’avviso per il finanziamento di progetti di carattere socio - culturale, ricreativo e formativo promossi dalle istituzioni scolastiche statali cittadine per l'anno 2019.

L'amministrazione si propone di premiare le attività che abbiano un’effettiva ricaduta culturale, educativa e formativa sull’utenza scolastica cittadina e per il raggiungimento di obiettivi in linea con gli interessi e le utilità della città di Bari nonché al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente comunale.

Le aree tematiche che possono formare oggetto delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento sono le seguenti:

a) educazione alla lettura, teatrale e artistica, musicale, alimentare, ambientale

b) introduzione di nuove tecnologie e metodologie didattiche

c) legalità

d) inclusione sociale

e) lotta alla dispersione scolastica

f) intercultura

g) potenziamento delle materie scientifiche

Le istituzioni scolastiche statali d'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado e gli istituti comprensivi, in forma singola o in rete con altre scuole cittadine potranno presentare progetti ispirati alle tematiche di cui all'art. 2 dell'avviso pubblico in forma singola o in rete con altre scuole cittadine.

I progetti candidati saranno valutati da una commissione selezionatrice: i contributi finanziari, fino ad un massimo di € 5.000,00 per progetto e fino ad esaurimento dei fondi disponibili, saranno assegnati secondo una graduatoria stilata sulla base dei punteggi assegnati.

La domanda di partecipazione, redatta secondo le modalità previste dal bando, va presentata direttamente al Comune di Bari - Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro - via Venezia, 41 70122 Bari, o mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) alla P.E.C. peg.comunebari@pec.rupar.puglia.it entro il termine del 6 dicembre 2019.