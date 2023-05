Pubblicato il nuovo bando M.U.V.T. per l’assegnazione di contributi all’acquisto di biciclette e dispositivi di mobilità elettrica

È in pubblicazione a questo link il nuovo bando per l’assegnazione dei contributi economici per l’acquisto di biciclette nuove di fabbrica e ricondizionate (da acquistarsi presso attività specializzate nel settore) tradizionali e a pedalata assistita, per uso urbano, non sportivo, dispositivi da montare sulle biciclette per il trasporto di cose o persone, cargo bike e dispositivi di micromobilità elettrica.

Il bando rientra nell’ambito del progetto M.U.V.T. - Mobilità urbana vivibile e tecnologica che ha come obiettivo quello di favorire il passaggio dei cittadini verso forme di mobilità più sostenibili quali il trasporto pubblico locale, la bicicletta, il carpooling e il bike sharing. il progetto M.U.V.T. è stato finanziato con 400 mila euro di fondi PON Metro 2014-2020 “Piano Straordinario di sostegno alla domanda di mobilità sostenibile”.

Il progetto si propone di stimolare l’adozione di stili di vita più salutari, aumentare gli spostamenti sostenibili e contrastare l'inquinamento atmosferico derivante dall'utilizzo massivo dell'automobile a uso individuale.

L’entità del contributo, a copertura parziale delle spese, è così definita:

• 150 € per l’acquisto di un mezzo nuovo di fabbrica o di un carrello montabile alla bicicletta per consentire il trasporto di persone e/o cose

• 250 € per l’acquisto di un mezzo nuovo di fabbrica del tipo a pedalata assistita o biciclette elettriche L1 e A e “cargo bike”, oppure di dispositivi di micromobilità elettrica

• 100 € per l’acquisto di un mezzo ricondizionato (presso attività specializzate nel settore).

In ogni caso l’incentivo concesso ai soggetti beneficiari non potrà superare il 50% della spesa sostenuta per l’acquisto.

Dal 25 maggio i produttori/rivenditori interessati che dispongano in città di un punto vendita di biciclette ad uso urbano non sportivo e/o di dispositivi di micromobilità elettrica, potranno inviare via pec all’indirizzo progettomuvt.comunebari@pec.rupar.puglia.it la domanda di accreditamento indicando i mezzi che intendono vendere e su cui faranno valere il contributo. Le domande dovranno essere inviata via pec all’indirizzo progettomuvt.comunebari@pec.rupar.puglia.it utilizzando gli allegati B e B1 e i documenti previsti dal bando all’art. 4 e 6, fino alle ore 23:59 del 16 giugno 2023.

Dal 26 giugno sarà online la lista dei prodotti da poter acquistare e dal 27 giugno i cittadini interessati potranno rivolgersi ai rivenditori accreditati per procedere all’acquisto dei prodotti.

Potranno beneficiare dei contributi:

- tutte le persone fisiche residenti nel Comune di Bari. purché maggiorenni,

- studenti delle scuole di ogni ordine e grado che, pur non residenti o non dimoranti a Bari, attestano di essere iscritti a un istituto scolastico o ateneo ubicato sul territorio comunale

- cittadini dimoranti abitualmente nella città di Bari.

Ad ogni richiedente potrà essere concesso un solo contributo di acquisto, ad eccezione del caso in cui si acquisti una bicicletta/dispositivo di micromobilità elettrica per uno o più figli minorenni. In tal caso sarà concesso un contributo per il cittadino ed uno per ciascuno dei figli minorenni per i quali si acquista la bicicletta/altro dispositivo.

In accordo con la normativa, si precisa che l’età minima per guidare un mezzo di micromobilità elettrica è di anni 14. Pertanto, non saranno ammissibili richieste di acquisto di dispositivi di micromobilità elettrica per figli minori che non abbiano compiuto il 14esimo anno d’età alla presentazione della domanda.