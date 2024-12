Pubblicata la graduatoria provvisoria del bando comunale per la concessione del bonus fitti - competenza 2023

La ripartizione Patrimonio rende noto che sono in pubblicazione da questa mattina, sul sito istituzionale del Comune, disponibili a questo link, la graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi e l’elenco dei soggetti non ammessi al bando (in formato privacy) per la concessione del bonus fitti - competenza anno 2023.

Sono 2.134 i cittadini ammessi a contributo e 853 gli esclusi: nell’elenco di questi ultimi sono esplicitate le ragioni dell’esclusione.

L’iniziativa dell’amministrazione comunale a supporto delle persone e famiglie in difficoltà socio-economica, come noto, è stata finanziata con 3 milioni 600mila euro di risorse del civico bilancio per sopperire alla cancellazione del Fondo nazionale locazioni.

“A breve, con la pubblicazione della graduatoria definitiva del bando, saremo in grado di aiutare oltre 2000 cittadini e famiglie in difficoltà con il pagamento dei canoni di locazione, complici l’aumento del costo della vita e la bolla del mercato immobiliare, che non accenna a sgonfiarsi - spiega l’assessore al ramo Nicola Grasso -.

Garantire il diritto all’abitare è uno degli obiettivi prioritari del sindaco e dell’attuale amministrazione, per il quale siamo impegnati su più fronti, in ultimo l’adesione all’alleanza delle città che chiedono al Governo di varare un Piano casa a partire da cinque proposte concrete, tra cui proprio il ripristino del Fondo nazionale per la locazione e del Fondo nazionale per la morosità incolpevole”.

I ricorrenti esclusi potranno presentare ricorso, entro 20 giorni dalla data di oggi, tramite pec all’indirizzo bandierp.comunebari@pec.rupar.puglia.it, o tramite raccomandata A/R da inviare a Agenzia per la Casa – Ripartizione Patrimonio - viale Archimede 41/A – 70126 Bari, riportando nell’oggetto della pec o sulla busta o la dicitura “Bando di concorso per la concessione del bonus fitti - competenza 2023 - ricorso”.

Sempre entro 20 giorni i concorrenti ammessi (inseriti nella graduatoria provvisoria), che non abbiano ancora fornito un IBAN per l’accredito, dovranno presentare un IBAN valido, tramite pec all’indirizzo bandierp.comunebari@pec.rupar.puglia.it o tramite mail a barifitti2024@gmail.com riportando nell’oggetto la dicitura “Bando di concorso per la concessione del bonus fitti - competenza 2023 - integrazione documenti”.

Per tutte le informazioni e richieste di chiarimenti, sono attivi i seguenti contatti:

barifitti2024@gmail.com

393-1786634, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, fino al 20/12/2024.