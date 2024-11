Manutenzione di impianto fognario, dalle 15 di lunedì 11 novembre alle 24 di domenica 17 novembre chiusura al transito su un tratto di via Napoli

La Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche rende noto che, per consentire l’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione di impianto fognario, con apposita ordinanza sono state disposte, a partire dalle ore 15 di oggi lunedì 11 novembre, e fino alle ore 24 di domenica 17 novembre, alcune limitazioni temporanee al traffico e alla viabilità su Via Napoli, nel tratto stradale compreso tra via di Maratona e via Caracciolo.

Nello specifico, l’ordinanza prevede, dalle ore 15 di lunedì 11 novembre, alle ore 24 di domenica 17 novembre:

a) L’istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli, su via Napoli, nel tratto stradale compreso tra l’intersezione con via di Maratona e via Caracciolo;

b) La deviazione obbligatoria su via Napoli verso via di Maratona a tutti i veicoli della corrente di traffico presente su via Napoli con senso di marcia diretto verso il centro cittadino;

c) La deviazione obbligatoria su via Napoli verso via Caracciolo a tutti i veicoli della corrente di traffico presente su via Napoli con senso di marcia diretto verso la tangenziale;

d) L’istituzione della direzione obbligatoria su via di Maratona a destra a tutti i veicoli verso via Napoli;

e) L’istituzione della direzione obbligatoria su via Caracciolo a sinistra verso via Napoli a tutti i veicoli;

f) L’istituzione della direzione obbligatoria in corrispondenza del civico 14 di via Caracciolo a destra a tutti i veicoli di massa complessiva superiore a tonnellate 3,5 in uscita dal Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso;

g) L’istituzione della direzione obbligatoria su via Caracciolo a sinistra verso Corso Vittorio Veneto a tutti i veicoli di massa complessiva superiore a tonnellate 3,5 della corrente di traffico presente su via Caracciolo con senso di marcia diretto verso Corso Vittorio Veneto e nel percorso inverso;

h) dai divieti sono esclusi: i veicoli al servizio dell’impresa esecutrice dei lavori e sue subappaltatrici, i veicoli delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e delle ambulanze durante l’espletamento di servizi d’istituto e di soccorso pubblico e d’emergenza.

i) Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere garantito l’accesso/uscita in zona ai residenti, ai veicoli diretti alla caserma “Briscese” ed all’attività commerciale “Babylandia”.