Lavori di manutenzione straordinaria Aqp: martedì 17 settembre riduzione della pressione idrica in tutta la città

Acquedotto pugliese rende noto che martedì prossimo, 17 settembre, sarà ridotta la pressione idrica in alcune aree della città a causa di un intervento di manutenzione straordinaria all’adduttore del Sinni, uno dei più importanti vettori che alimentano lo schema idrico Sinni-Pertusillo di Aqp, al servizio principalmente degli abitati della Puglia meridionale e centrale. Sarà quindi interrotto il flusso d’acqua verso il potabilizzatore di Aqp in quanto l’impianto dovrà arrestarsi per 24 ore. La sospensione delle attività provocherà una riduzione della pressione idrica in 65 centri della Puglia, tra cui la città di Bari, dalle ore 9 del 17 settembre alle 9 del 18 settembre. I disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

In concomitanza con questi lavori, al fine di evitare ulteriori disagi nelle settimane successive, AQP ha stabilito di anticipare un importante intervento di manutenzione alla condotta che, dal serbatoio di Modugno, alimenta la città di Bari.

Per eseguire questi lavori sarà necessario sospendere la normale erogazione idrica, dalle ore 3 del 17 settembre alle 3 del 18 settembre, in alcune aree di Bari (San Paolo, Stanic, San Girolamo, Fesca, zona industriale, Villaggio del Lavoratore, Aeroporto di Bari, Palese Macchie, via Napoli - da viale di Maratona a Via Renato Scionti -, via Mercadante, via Vincenzo Bellini, via Mascagni, via Gioacchino Ligonzo e viale di Maratona - da via Napoli a via Mascagni. In altre aree della città potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione.

Pertanto, Aqp raccomanda ai residenti delle aree interessate di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla riduzione di pressione idrica.

I cittadini potranno ricevere ulteriori informazioni attraverso: