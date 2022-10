In pubblicazione l‘avviso per contributi alle scuole cittadine che promuovono progetti di carattere socio-culturale con il coinvolgimento degli studenti, dei docenti e delle famiglie

È in pubblicazione, a questo link, l’avviso per il contributo dell’amministrazione comunale a progetti di carattere socio-culturale, ricreativo e formativo promossi, per l’anno 2022, dalle scuole statali cittadine, che prevedano l’adesione, la partecipazione e l’impegno degli studenti, dei docenti e delle famiglie.

Attraverso questo bando l’amministrazione si propone di premiare le attività progettuali che presentino un’effettiva ricaduta culturale, educativa e formativa sull’utenza scolastica cittadina e che siano finalizzate al raggiungimento di obiettivi in linea con gli interessi e le utilità della città di Bari, nonché al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente comunale.

“Con questo avviso, come ogni anno, intendiamo supportare le attività extrascolastiche degli istituti della città che, insieme a realtà esterne alle scuole, costruiscono il piano dell’offerta formativa - commenta l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano -. Negli anni abbiamo sostenuto progetti strategici, come Radio Panetti o le Pietre Parlano, ma anche tante nuove proposte, che ormai ampliano le attività scolastiche a beneficio degli studenti della nostra città, strutturando una programmazione più completa e innovativa”.

Le aree tematiche oggetto delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento sono:

educazione alla lettura, teatrale e artistica, musicale, alimentare, ambientale

introduzione di nuove tecnologie e metodologie didattiche

legalità

inclusione sociale

lotta alla dispersione scolastica

intercultura

potenziamento delle materie scientifiche

sostegno alle attività didattiche con particolare attenzione per gli alunni svantaggiati o con disabilità.

Possono presentare progetti le istituzioni scolastiche statali d’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado e gli istituti comprensivi, in forma singola o in rete con altre scuole cittadine.

I progetti potranno essere sviluppati in partnership con enti pubblici territoriali, università, imprese e altri attori sociali che possano sostenerne l’attività in vari modi (uso di strutture, ambienti, attrezzature, risorse economiche, ecc.). La natura e l’ampiezza delle partnership proposte costituiranno uno specifico criterio premiale in sede di valutazione.

La domanda di partecipazione andrà presentata esclusivamente compilando il formulario di candidatura e il piano finanziario disponibili sul sito, redatti entrambi su carta intestata dell’istituzione scolastica e sottoscritti dal rappresentante legale, in forma singola o dell’istituzione scolastica capofila della rete e trasmessi esclusivamente via PEC all’indirizzo peg.comunebari@pec.rupar.puglia.it entro il 18 novembre 2022.

Ad esito dell’avviso, le proposte progettuali saranno valutate da un’apposita commissione, nominata dal dirigente della ripartizione Politiche educative e giovanili e del Lavoro con l’attribuzione di un punteggio complessivo (massimo 100 punti) derivante dalla somma dei punteggi analitici assegnati secondo i criteri stabiliti dall’avviso.

Al termine della fase di valutazione sarà stilata una graduatoria che permetterà di assegnare i contributi fino ad un massimo di € 5.000 per progetto e ad esaurimento dei fondi disponibili.

I contributi saranno così assegnati: da 94 a 100 punti - € 5.000, da 88 a 93 punti - € 4.000, da 82 a 87 punti - € 3.000, da 76 a 81 punti - € 2.000, da 70 a 75 punti - € 1.000.