GLA 2023: giovedì 19 la seconda giornata del lavoro agile della Puglia

Il Comune di Bari ed HRCOFFEE nell’ambito di un accordo di partenariato, organizzano per giovedì 19 gennaio la seconda giornata del lavoro agile del territorio pugliese, un momento di confronto tra istituzioni e stakeholders della digitalizzazione e della diffusione del modello lavorativo in modalità agile volto a consolidare politiche nuove dell’organizzazione del lavoro e dei servizi. La prima edizione si è tenuta nel dicembre 2019, poco prima della pandemia, quando il concetto di remotizzazione dell’attività lavorativa si è reso ben presto una necessità, fino a diventare in breve tempo una realtà consolidata. Questa seconda edizione mira ad affermare i punti di forza del sistema agile che si possono sviluppare a beneficio degli enti, dei lavoratori e degli stessi cittadini.

Il programma allegato prevede un iniziale momento di confronto dei partecipanti alla GLA in modalità phygital con partecipazione in presenza o da remoto degli iscritti. La mattinata proseguirà con diverse sessioni di confronto tra soggetti pubblici e privati nella quale si alterneranno le testimonianze di coloro che stanno provando a mettere in discussione i classici modelli di organizzazione del lavoro e dei servizi con l’intento di implementarne modelli funzionali.

L’evento si terrà a Molfetta presso la sede di Exprivia3, partner dell’iniziativa.

L’iniziativa è rivolta a HR, direttori del personale, dirigenti e quadri sia del pubblico che del privato e agli interessati alla tematica. Per informazioni e iscrizioni - sia per l’evento in presenza che per ricevere le credenziali per partecipare in modalità remotizzata- scrivere alla seguente mail info@hrcoffee.it .

Si allega locandina