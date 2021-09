Al via la terza fase di "Bari di notte", il programma di lavaggio straordinario delle strade a cura di Amiu

Prosegue fino a metà ottobre il programma straordinario di lavaggio delle strade cittadine “Bari di notte” di Amiu Puglia spa, che nella sua terza fase, a partire dalla notte del 30 settembre, interesserà ulteriori strade e vie della città, concentrandosi in particolare, come condiviso con l’amministrazione comunale, sulle aree limitrofe agli edifici scolastici.

Per eseguire una pulizia più efficace, l’Amiu, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Polizia locale, ha ormai adottato una tecnica di lavaggio più incisiva che prevede, nelle ore notturne, la rimozione delle auto in sosta, nelle strade interessate dal lavaggio. In tal modo, gli operatori possono pulire efficacemente la sede stradale e anche i marciapiedi.

Di seguito il calendario dei divieti di sosta e dei relativi passaggi di lavaggio fino al 18 ottobre, come da ordinanza della Polizia locale:

1. Dalle ore 23.00 del giorno 30 settembre alle ore 06.00 del giorno 1 ottobre 2021, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Sonnino, ambo i lati,

b. via Di Vagno (sotto ponte),

c. via Fratelli Rosselli, ambo i lati,

d. piazza Gramsci,

e. via dei Bersaglieri, ambo i lati,

f. via Oberdan, da via dei Bersaglieri a via Masaniello,

g. via Masaniello, da via Oberdan a via del Conte,

h. via Michele Viterbo, ambo i lati,

i. via Madre Clelia Merloni, ambo i lati;

2. Dalle ore 23.00 del giorno 1 ottobre alle ore 06.00 del giorno 2 ottobre 2021, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze:

a. via Japigia, ambo i lati da via Magna Grecia a via Medaglie D’oro,

b. via Carolina Accolti Gil Salvati,

c. parallela Peucetia,

d. via Attilio Corrubia,

e. via Pantaleo Carabellese,

f. via Divisione Acqui;

3. Dalle ore 23.00 del giorno 3 ottobre alle ore 06.00 del giorno 4 ottobre 2021, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze:

a. via Giustina Rocca, ambo i lati,

b. via Prezzolini,

c. strada di circonvallazione via Caldarola,

d. via Archita;

4. Dalle ore 23.00 del giorno 4 ottobre alle ore 06.00 del giorno 5 ottobre 2021, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze:

a. via Valona,

b. corso Sonnino, da via Positano a piazza Carabellese,

c. largo Adua,

d. via Abbrescia, da largo Adua a via Imbriani,

e. via Imbriani, da via Abbrescia a piazza Diaz,

f. piazza Diaz;

5. Dalle ore 23.00 del giorno 5 ottobre alle ore 06.00 del giorno 6 ottobre, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze:

a. via Zanardelli, da viale Antonio Meucci a via Pietro Gobetti,

b. via Gobetti, da via Zanardelli a via Re David,

c. via Re David, da viale Meucci a via Gobetti,

d. via Omodeo, da via Fortunato a via Sorrentino,

e. via Fortunato, da via Omodeo a via Guido Dorso,

f. via Fanelli, da via Omodeo a via Dorso,

g. via Sorrentino, da via Dorso a via Omodeo,

h. viale Einaudi, da via Luzzatti a via Fanelli,

i. via Fanelli, da viale Einaudi a via Straziota,

j. via Nicola Straziota;

6. Dalle ore 23.00 del giorno 6 ottobre alle ore 06.00 del giorno 7 ottobre, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze:

a. viale Einaudi, da via Fanelli a via Colajanni Napoleone,

b. via Colajanni Napoleone, da viale Einaudi a via Petrera,

c. via Re David, da via Celso Ulpiani a via Gobetti,

d. via Celso Ulpiani;

7. Dalle ore 23.00 del giorno 7 ottobre alle ore 06.00 del giorno 8 ottobre, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze:

a. via de Amicis, da Corso Benedetto Croce a via Luigi Pinto,

b. via Pinto, da via De Amicis a via P. Fiore,

c. via Pasquale Fiore, da via Pinto a corso Benedetto Croce,

d. corso Benedetto Croce, da via Pasquale Fiore a via De Amicis,

e. strada vicinale Vassallo, da via Elia del Re a via Lagravinese,

f. corso B. Croce, da via Piave a viale Papa Giovanni XXIII,

g. viale Papa Giovanni XXIII, da corso B. Croce a via G. Petroni (lato numeri dispari);

8. Dalle ore 23.00 del giorno 8 ottobre alle ore 06.00 del giorno 9 ottobre, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze:

a. corso A. De Gasperi, da via Cagnazzi a via Monte S. Michele,

b. via Cagnazzi,

c. via Monte S. Michele,

d. via Carrante,

e. via Colella, da via Monte S. Michele a via Grimoaldo degli Alfaraniti,

f. via Lembo, da via Salandra a via Mandragora,

g. via Mandragora;

h. viale Salandra, da via Lembo a via Mandragora;

9. Dalle ore 23.00 del giorno 10 ottobre alle ore 06.00 del giorno 11 ottobre, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze:

a. via de Gemmis, da via Zanotti a via Azzarita,

b. via Zanotti, da via De Gemmis a via Giulio Petroni,

c. via Azzarita, da via de Gemmis a via Giulio Petroni,

d. via Scipione l’Africano, da piazza Giulio Cesare a via Timavo,

e. via Timavo,

f. via Petrera, da via Timavo a via Garrone,

g. via Garrone,

h. via Pansini, da via Niceforo a via Saverio Lioce,

i. via Lioce, da via Pansini a via Guevara,

j. via Niceforo, da via Guevara a via Pansini,

k. via Guevara, da via Niceforo a via Lioce;

10. Dalle ore 23.00 del giorno 11 ottobre alle ore 06.00 del giorno 12 ottobre, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze:

a. via Papa Benedetto XIII, da via Niceforo a via Lioce,

b. via Lioce, da via Papa Benedetto XIII a via Papa Innocenzo XII,

c. via Papa Innocenzo XII, da via Lioce a via Niceforo,

d. via M.L. King, da via G. Tauro a via De Laurentis,

e. via De Laurentis da via M.L. King a via Madre Teresa di Calcutta,

f. via Madre Teresa di Calcutta, da via de Laurentis a via G. Tauro,

g. via G. Tauro, da via Madre Teresa di Calcutta a via M.L. King;

11. Dalle ore 23.00 del giorno 12 ottobre alle ore 06.00 del giorno 13 ottobre, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze:

a. via S. Tommaso d’Aquino, da via Camillo Rosalba alla rotatoria,

b. via Giuseppe Bartolo, da via N. Dell’Andro a via Mitolo,

c. via Raffaele Bovio;

12. Dalle ore 23.00 del giorno 13 ottobre alle ore 06.00 del giorno 14 ottobre, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze:

a. via Lombardia, da via Mantova a via Veneto,

b. via Veneto, da via Lombardia a via Novara,

c. via Novara, da via Mantova a via Veneto,

d. via Mantova, da via Novara a via Lombardia,

e. viale delle Regioni, da via Cascella a via Violante,

f. viale Lazio, da via Toscana a via Latina,

g. via Toscana, da viale Lazio a piazza Toscana;

13. Dalle ore 23.00 del giorno 14 ottobre alle ore 06.00 del giorno 15 ottobre, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza Romita, da via Cosenza a via Catanzaro,

b. via Catanzaro, da piazza Romita a via Campania,

c. via Cosenza, da piazza Romita a via Campania,

d. via Taranto, da via Perugia a via Molise,

e. via Molise, da via Taranto a viale Puglia,

f. viale Puglia, da via Taranto a via Perugia,

g. via Perugia, da viale Puglia a via Taranto,

h. via Brindisi, da viale Puglia a via Basilicata,

i. via Basilicata, da piazza Romita a via Brindisi,

j. piazza Romita, da viale Puglia a via Basilicata;

14. Dalle ore 23.00 del giorno 15 ottobre alle ore 06.00 del giorno 16 ottobre, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze:

a. via Candura, da via Leotta a via Pacifico Mazzoni,

b. via Leotta, da via Candura a via Pacifico Mazzoni,

c. via Cassala;

15. Dalle ore 23.00 del giorno 17 ottobre alle ore 06.00 del giorno 18 ottobre, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze:

a. traversa di via G. Pugliese da via Giaquinto a via Pugliese,

b. via Barisano da Trani, da via Giaquinto a via G. Pugliese,

c. via Giacomino Pugliese, da via Barisano da Trani a trav. di via G. Pugliese,

d. via Deledda, da via Lanave a via Peppino Franco,

e. via Peppino Franco, da via Deledda a via Lanave,

f. via Don Gnocchi.