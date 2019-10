Esercitazione nazionale ‘Atlante 2019 - Auriga 19‘: il 30 e 31 ottobre le operazioni di addestramento dell‘esercito italiano nell‘ospedale da campo allestito in corso Vittorio Veneto

Il 30 e il 31 ottobre, negli spazi antistanti il Comando provinciale della Guardia di Finanza, in corso Vittorio Veneto, si terrà l’esercitazione nazionale “Atlante 2019 - Auriga 19”, organizzata dal Comando dei Supporti Logistici (COMSUPLOG) dell’Esercito.

L'esercitazione ha l’obiettivo di verificare le capacità di schieramento e funzionamento di un ospedale da campo in due differenti scenari operativi: in un contesto prettamente militare e nel caso di impiego dell’Esercito in soccorso alle popolazioni colpite da un evento naturale catastrofico, come lo tsunami.

Gli scenari riguarderanno, nello specifico, un conflitto per cui, nelle retrovie, il COMSUPLOG schiererà un ospedale da campo per garantire le cure di emergenza e di primo soccorso ai militari feriti nei combattimenti e dare assistenza alle popolazioni civili coinvolte. Successivamente l’Esercito, in cooperazione con la Protezione Civile, il Servizio Sanitario Nazionale e la Croce Rossa Italiana, andrà in soccorso alle popolazioni colpite da una calamità naturale verificatasi sul territorio regionale, utilizzando lo stesso ospedale da campo.

Saranno montati 35 moduli su una superficie di 3.600 metri quadrati, dove sarà operativa una struttura sanitaria completamente autonoma e dotata di reparti di radiologia, terapia intensiva, chirurgia, ginecologia, pediatria, odontoiatria, di un poliambulatorio e di altre sale per la cura dei degenti.

Per la prima volta l’addestramento vedrà la compartecipazione di personale medico e paramedico militare e del Servizio Sanitario Nazionale della Regione Puglia, che potranno contare sul supporto tecnico fornito dal personale dei Reparti di Sanità della Forza Armata, dal Centro di coordinamento della Protezione Civile, del Corpo Militare della Croce Rossa e della Croce Rossa Italiana.