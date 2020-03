Emergenza Coronavirus: disposizioni temporanee per l’accesso ai servizi e agli uffici comunali

Visto il decreto legislativo del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid - 19” e le successive normative a riguardo, in questi giorni alcuni uffici del Comune di Bari osserveranno delle restrizioni per l’accesso al pubblico e l’erogazione dei servizi, come di seguito indicato.

Ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata

A far data da lunedì 9 marzo tutte le prenotazioni a mezzo sistema TUPASSI della ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata vengono annullate e sostituite da una interlocuzione a mezzo e-mail, da inoltrare direttamente al "tecnico istruttore" della pratica, il cui nominativo sarà per gli utenti direttamente disponibile sull’interfaccia SUE, nella sezione "riepilogo pratica". Tale disposizione attiene a qualsiasi interazione con la ripartizione Urbanistica (Pdc, AP, Agibilità, PUE, Urbanistica e CDU, Accessi agli atti, ecc.); eventuali necessità di ingresso fisico agli uffici dovranno essere rappresentate a mezzo e-mail ed espressamente autorizzate e concordate (sempre a mezzo e-mail) con il singolo responsabile.

Sportello Unico per l’Edilizia - ufficio "Energia e Impianti"

Le procedure relative ai lavori di carattere energetico-impiantistico per gli interventi edilizi nel periodo di emergenza sanitaria, fino a nuova comunicazione, sono sostituite dalle seguenti:

La trasmissione dei progetti e delle relazioni tecniche relative alle verifiche energetiche per il rilascio o la presentazione dei titoli abilitativi edilizi, ai sensi delle normative del settore energetico-impiantistico (D.M. n. 37/08 e del D.Lgs. n. 192/05 e ss.mm.ii.) e della documentazione energetico-impiantistica ai sensi del D.M. n. 37/08 e del D.Lgs. n. 192/05 e ss.mm.ii., dovrà essere effettuata unicamente via posta elettronica al seguente indirizzo mail provvisorio: p.capezzuto@comune.bari.it, mediante la modulistica prevista e con file in formato PDF delle relazioni e dei grafici, con oggetto “TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE UFFICIO ENERGIA”.

Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici

Da martedì 10 marzo la sede centrale della ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici si apre al pubblico alle ore 8.45 con accesso contingentato. L’ingresso di corso Vittorio Veneto è riservato ai soli cittadini in possesso di prenotazione per C.I.E.; per tutti gli altri servizi l’accesso indicato è quello in largo Fraccacreta. Inoltre la carta di identità elettronica potrà essere rilasciata solo su appuntamento. La prenotazione potrà essere effettuata autonomamente sul sito dell’Agenda ministeriale https://www.prenotazionicie.interno.gov.it oppure con l’assistenza degli addetti dell’URP (080 5772390 - 5772391).

Ripartizione Tributi

Da martedì 10 marzo tutte le prenotazioni effettuate attraverso il sistema TUPASSI vengono annullate e sostituite dalla interlocuzione diretta telefonica e via mail con gli operatori dell’ufficio Tributi.

In presenza di particolari problematiche, l’ufficio concorderà con il cittadino un appuntamento al fine di risolvere la problematica rilevata, nel rispetto delle misure cautelative disposte dal DPCM 4.3.2020.

Di seguito gli indirizzi mail e i numeri telefonici a cui rivolgersi per le diverse problematiche afferenti ciascun settore tributario:

UFFICIO URP – Punto Accoglienza TRIBUTI

recapiti telefonici attivi:

080 5773548;

SETTORE CONTENZIOSO

mail:

contenziosotributi.comunebari@pec.rupar.puglia.it;

g.abbracciavento@comune.bari.it;

recapiti telefonici attivi:

080 5773581 – 5773583

UFFICIO ICI – IMU – TASI

mail:

imutributi.comunebari@pec.rupar.puglia.it;

a.alongi@comune.bari.it;

recapiti telefonici attivi:

080 5773528 - 5773563 – 5773573 – 5773590 – 5773560

UFFICIO TARI – TARES – TARSU

mail:

riscossionetributi.comunebari@pec.rupar.puglia.it;

l.iacobone@comune.bari.it;

Utenza domestica – recapiti telefonici:

080 5773576 – 5773574 – 5773586 – 5773570 – 5773569 – 5773572 – 5773580 - 5773571

Utenza non domestica - recapiti telefonici:

080 5773578 – 5773577 – 5775508 – 5773555 – 5773572

UFFICIO PUBBLICITA’, AFFISSIONI E TRIBUTI MINORI (TOSAP, ECC.)

mail:

pubblicitatributi.comunebari@pec.rupar.puglia.it;

g.chiarulli@comune.bari.it

s.muciaccia@comune.bari.it;

recapiti telefonici attivi:

080 5773584 – 5773587 – 5773552 - 5773556

Il riscontro sarà assicurato dall’ufficio nelle giornate e negli orari di seguito riportati:

lunedì/giovedì/venerdì - dalle ore 9.00 alle ore 12.00

martedì - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00

mercoledì - giornata di chiusura al pubblico

Gli uffici per cui valgono le restrizioni per l’accesso al pubblico appartengono anche alle ripartizioni Patrimonio, Welfare (compresi gli sportelli territoriali presso le sedi dei cinque Municipi), Personale, Lavori pubblici, Politiche educative, Culture e Sport. In questi luoghi sarà consentito l’accesso di poche persone per volta e per un tempo commisurato al servizio richiesto, mentre alcuni servizi saranno erogati solo su appuntamento. Per quest’ultimi l’accesso sarà consentito solo ed esclusivamente al titolare dell’appuntamento.

Le limitazioni riguardano anche le aree predisposte per l’attesa all’accesso agli uffici: qui potranno sostare un numero massimo di persone per volta tale da rispettare le distanze previste tra una persona e l’altra.

Ogni ufficio dovrà comunque definire il numero massimo di persone che consenta il rispetto della distanza interpersonale di un metro previsto dagli attuali dispositivi.

Tutti i servizi resteranno attivi e fruibili attraverso accessi on line e posta elettronica.

Per quanto riguarda l’Amtab, al fine di evitare affollamenti presso gli sportelli degli uffici da parte dei cittadini, che necessitano di rinnovare i propri abbonamenti per il trasporto pubblico locale nonché i permessi utili a sostare nelle zone a traffico limitato e nelle zone a sosta regolamentata, è stata decisa la proroga della validità degli abbonamenti e dei tagliandi della sosta come di seguito indicato:

• Abbonamenti invalidi civili, per servizio, del lavoro e di guerra con scadenza al 31/12/2019 sono prorogati sino al 31/03/2020

• Abbonamenti art. 30 della L.R.P. 18/2002 con scadenza al 28/02/2020 sono prorogati sino al 31/03/2020

• Permessi ZTL/ZSR; i possessori dei permessi con scadenza nel mese di marzo sono autorizzati a sostare nelle proprie zone di competenza sino al 31/03/2020

Inoltre, è stata disposta la sospensione della vendita a bordo degli autobus dei titoli di viaggio da parte degli operatori di esercizio con effetto immediato e sino a nuove disposizioni. La vendita dei titoli di viaggio è assicurata presso le molteplici rivendite presenti sul territorio cittadino, attraverso la MUVT APP e il servizio Mobile Pay.

La ripartizione Segreteria generale ha disposto infine la chiusura al pubblico degli uffici presso Palazzo di Città, corso Vittorio Emanuele 84.

Per quanto riguarda i cittadini che accedono dall’ingresso di via Cairoli 2 per il ritiro degli atti depositati presso la casa comunale, sono in via di definizione apposite disposizioni finalizzare a regolamentare l’accesso e la fruizione del servizio.