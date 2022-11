Drones Beyond - Urban Air Mobility

“Drones Beyond 2022” è un'iniziativa promossa nell’ambito del progetto Bari Open Innovation Hub / Casa delle Tecnologie emergenti e organizzata da Distretto tecnologico aerospaziale (DTA), Comune di Bari e Regione Puglia, con il patrocinio di Anci.

Il mondo aerospaziale, le città e i cittadini si stanno preparando a nuove e interessanti prospettive di sviluppo attraverso l’utilizzo di sistemi aerei senza pilota a bordo (oggi droni, domani sistemi aerei autonomi) che interesseranno molti settori dell’attività umana (trasporti, osservazione dei territori e dei fenomeni connessi, sanità, agricoltura, lavoro aereo, etc.).

Il Drones Beyond 2022, in programma il 17 e 18 novembre negli spazi della Fiera del Levante, vuole essere un’occasione per presentare sfide, prodotti e soluzioni della UAM (Urban Air Mobility) con l’obiettivo di lanciare l’operatività dell’urban test range in fiera del levante in Bari e fornire:

un’indicazione sullo stato di sviluppo di tecnologie e applicazioni

un contributo all’importante azione di conoscenza delle potenzialità e delle utilità che possono generare, favorendone l’accettazione e la condivisione da parte delle comunità

un’accelerazione della sperimentazione in ambienti reali necessaria ad indicare e guidare l’abbattimento delle barriere ancora esistenti al loro pieno utilizzo

una chiara road map di sviluppo della città di Bari in una logica di smart city europea.

Le iniziative finora condotte dal DTA si snodano sia in una dimensione extraurbana (con riferimento all’aeroporto di Grottaglie) che urbana (come nel caso dei progetti che riguardano la Casa delle tecnologie emergenti di Bari) con l’obiettivo di presentare le due aree in un sistema integrato per la sperimentazione delle nuove soluzioni dell’Advanced Air Mobility. L’obiettivo di medio-lungo periodo tende alla valorizzazione e allo sviluppo di una infrastruttura unica tra Grottaglie e Bari senza escludere la possibilità di ottenere nel tempo un collegamento tra i due nodi attraverso la creazione di una “autostrada” sperimentale per droni.

La prima edizione di Drones Beyond ha avuto luogo a settembre 2021 presso l’aeroporto di Grottaglie, nell’ambito dell’evento internazionale MAM 2021. La seconda edizione permetterà di presentare nella città metropolitana di Bari proposte e dimostrazioni di soluzioni ed architetture tecnologiche (Sand box, Vertiporti/vertipad), concetti operativi e d’uso (Conops, Conuse), missioni e servizi in grado di sviluppare interesse per sperimentare nuove tecnologie e protocolli operativi, con particolare riferimento al tema della guida autonoma e semiautonoma, all’utilizzo delle tecnologie di comunicazione/navigazione di nuova generazione (5G, multilaterazione, satellite), con l’ausilio di tecniche di Data Science per la acquisizione/manipolazione dei dati (IoT, Cloud, A/I, Deep Learning) e per lo sviluppo delle soluzioni (concetto di Situation Awareness), in una prospettiva che rafforza il ruolo di Bari come living lab di un’area urbana/metropolitana.