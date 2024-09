Domenica 6 ottobre le elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano di Bari

Con decreto sindacale n. 191 del 20 agosto 2024, il Sindaco metropolitano ha indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano per domenica 6 ottobre 2024.

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 8 e si concluderanno alle ore 20. Il seggio elettorale sarà allestito nella sede della Città metropolitana di Bari, in via Spalato 19, nella ex Sala Giunta.

Il Consiglio metropolitano sarà composto da 18 membri eletti fra Sindaci e Consiglieri dei Comuni dell’area metropolitana di Bari in carica alla data del 6 ottobre 2024.

Sono elettori i Sindaci e i Consiglieri Comunali dei Comuni dell’area metropolitana di Bari in carica alla data di votazione.

La presentazione delle liste dei candidati avverrà presso l’Ufficio elettorale istituito nella della Città metropolitana di Bari (via Spalato, 19) dalle ore 8 alle ore 20 del 15 settembre 2024 (ventunesimo giorno antecedente la votazione) e dalle ore 8 alle ore 12 del 16 settembre 2024 (ventesimo giorno antecedente la votazione).

Tutte le informazioni inerenti il procedimento elettorale, le istruzioni operative, la modulistica, le FAQ, l'indice di ponderazione del voto, la composizione del corpo elettorale, sono disponibili sul sito web istituzionale della Città Metropolitana di Bari - www.cittametropolitana.ba.it, sezione "Elezioni metropolitane 2024", in continuo aggiornamento.

L'Ufficio elettorale è a disposizione per ogni eventuale richiesta di informazioni e chiarimenti:

mail: ufficioelettorale@cittametropolitana.ba.it

pec: ufficioelettorale.cmba@pec.rupar.puglia.it

tel: 080 5412510 - 080 5412339