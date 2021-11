Demografici: ripristinato il servizio di certificazione anagrafica e di stato civile a sportello

La Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici comunica che a far data da lunedì 8 novembre è ripristinato il servizio di certificazione anagrafica e di stato civile a sportello, presso i seguenti uffici della Ripartizione:

- Sede Centrale (Largo Fraccacreta n. 1) dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9:00-13:00 e il giovedì anche dalle 15:30-17:00

- Delegazione Carrassi/San Pasquale (via L. Pinto n. 3) dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9:00-13:00 e il giovedì anche alle 16:00-17:30

- Delegazione Santo Spirito (Via Fiume n. 8) dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9:00-13:00 ed il martedì anche alle 16:00-17:30

- Delegazione Torre a Mare (Via Monte Sei Busi n. 2) dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9:00-13:00 e il giovedì anche alle 16:00-17:30

Il servizio di certificazione a sportello sarà gestito esclusivamente su appuntamento.

Sarà possibile prenotarsi sin da subito, utilizzando una delle seguenti modalità:

1) autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662 oppure

2) per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Carbonara, Japigia, San Paolo, Carrassi, Santo Spirito e presso lo Sportello URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto (fai click sulla sede per consultare indirizzi e orari).

In alternativa, la persona interessata può visualizzare e scaricare il certificato dal portale https://egov.comune.bari.it/ accedendovi con le proprie credenziali SPID o CIE.

Se l’interessato è impossibilitato a recarsi, personalmente o tramite delegato, direttamente presso gli sportelli e non è in possesso di una identità digitale, potrà trasmettere la richiesta anche a mezzo mail, da inviare all'indirizzo pec anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it per i certificati anagrafici o statocivile.comunebari@pec.rupar.puglia.it per i certificati di stato civile, secondo le modalità indicate nelle relative schede servizi, consultabili attraverso il link https://www.comune.bari.it/web/servizi-demografici/certificazioni1