Dal 18 maggio al 30 giugno apertura straordinaria degli sportelli CIE nelle sedi di Carrassi e San Paolo e nella sede centrale di largo Fraccacreta

La ripartizione Servizi demografici elettorali e statistici, impegnata nel trovare soluzioni organizzative che, pur in carenza di organico, possano offrire servizi quanto più possibile rispondenti alle esigenze dei cittadini, rende noto di aver attivato, nelle more dell’organizzazione della terza edizione della Giornata della Trasparenza, una task force per fronteggiare l’incremento delle istanze di rilascio/rinnovo dei documenti di identità.

A tal fine, a partire dal 18 maggio e sino al 30 giugno prossimo, il potenziamento temporaneo degli sportelli dedicati al servizio carte di identità sarà garantito attraverso l’attivazione di nuove disponibilità di prenotazione sulla piattaforma accessibile al link https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662.

Le nuove disponibilità saranno relative alle sedi degli uffici di anagrafe di seguito indicate:

sede centrale in largo Fraccacreta , 1

sede decentrata di Carrassi in via Pinto, 3

sede decentrata di San Paolo in via Ricchioni, 1

Chiunque abbia bisogno di anticipare il proprio appuntamento potrà accedere alle nuove prenotazioni solo dopo aver annullato la precedente prenotazione.

Per le richieste di assistenza è possibile recarsi presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Poggiofranco, Carbonara, Japigia, San Paolo, Carrassi, Santo Spirito e presso lo sportello URP dei Servizi demografici, in corso Vittorio Veneto.

Le prenotazioni sono aperte a partire da domani, sabato 13 maggio.