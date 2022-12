Dal 12 dicembre al via gli "Sportelli itineranti" demografici per la presentazione delle dichiarazioni di residenza

Nonostante le perduranti difficoltà determinate dal ridotto numero di personale afferente alla ripartizione, sulla base della richiesta di alcuni cittadini non ancora avvezzi all’uso della piattaforma digitale (https://egov.comune.bari.it) messa a disposizione dall'amministrazione, richiesta veicolata anche nell’ambito delle interlocuzioni con la commissione consiliare di Controllo sulla qualità dei servizi, a partire da lunedì 12 dicembre la ripartizione Servizi demografici elettorali e statistici attiverà l'iniziativa “Sportelli itineranti”, grazie alla quale gli utenti interessati potranno presentare materialmente la loro dichiarazione di residenza o ricevere adeguata assistenza nella compilazione della stessa dagli operatori di sportello.

L'iniziativa prevede la gestione del servizio in forma itinerante, attraverso l'apertura di uno sportello di front office che sarà attivo ogni giorno in una sede demografica diversa (centrale o periferica), in modo da garantire in tutti i Municipi cittadini la fruibilità del servizio, al quale si potrà accedere esclusivamente previa prenotazione (direttamente o attraverso gli sportelli URP), negli orari di apertura al pubblico, secondo il seguente calendario:

lunedì presso la sede centrale in largo Fraccacreta

martedì presso la delegazione San Paolo in via Vincenzo Ricchioni n. 1

mercoledì presso la delegazione Municipio 4 Carbonara- Ceglie- Loseto in Via Geremia d'Erasmo n. 3

giovedì presso la delegazione Santo Spirito in via Fiume n. 8

venerdì presso la delegazione di Carrassi-San Pasquale in Via Luigi Pinto n. 3.

“Nonostante le perduranti difficoltà determinate dal ridotto numero di personale afferente alla ripartizione - commenta l’assessore al ramo Eugenio Di Sciascio -, abbiamo scelto di attivare questa ulteriore iniziativa a sostegno dei cittadini che non hanno dimestichezza con l’utilizzo delle tecnologie digitali, nella convinzione che l’auspicata digitalizzazione della PA debba comunque tener conto delle capacità effettive dei cittadini cui pure si rivolge.

Per questo risultato, accanto al personale degli uffici demografici, ringrazio i consiglieri della commissione di controllo sulla qualità dei servizi che si sono fatti interpreti di un bisogno avvertito da numerosi cittadini”.

I cittadini, quindi, potranno prenotare l'appuntamento presso lo sportello di quartiere più vicino alla loro abitazione, in una delle seguenti modalità:

Resta fermo che la modalità ordinaria di presentazione delle dichiarazioni di residenza risulta essere quella telematica, come indicato nelle relative schede di servizio in pubblicazione sul portale istituzionale del Comune di Bari, consultabili al link https://www.comune.bari.it/web/servizi-demografici/iscrizioni-anagrafiche-e-cambi-indirizzo in linea con gli indirizzi e le prescrizioni in tema di servizi digitali al cittadino.