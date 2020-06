Lunedì 29 giugno la riapertura degli Uffici Relazioni con il Pubblico del Comune di Bari

Come previsto per la fase 3 dell’emergenza sanitaria, l’URP del Comune di Bari ha gradualmente riavviato il servizio in presenza presso i suoi sportelli al pubblico. Sono infatti già operativi lo sportello di Carbonara in Piazza Umberto I e l’URP dei Servizi Demografici in c.so Vittorio Veneto 4.

Da lunedì 29 giugno riapre al pubblico la sede centrale di via Roberto da Bari 1, con cinque operatori in presenza ed osserverà i seguenti orari di apertura:

tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 - martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.

Il call center dell’URP che risponde ai numeri 080/5772390 e 080/5772391 e al numero verde 800/018291 (solo da telefono fisso) effettuerà un servizio più esteso e risponderà tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Il 29 giugno riprende anche il servizio Informagiovani con due operatori in presenza. L'ufficio sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10.00. alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 - tel. 080/5772392.

Con il rientro in presenza, da lunedì non saranno più attivi i numeri 080/5772274, 080/5772393, 080/5773393 e 080/5773394.