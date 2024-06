Concerti di Renato Zero all'Arena della Vittoria domani e domenica 16 giugno: le limitazioni alla viabilità e le aree di sosta Amtab

In vista dei concerti di Renato Zero in programma all’Arena della Vittoria domani, venerdì 14 giugno, e domenica 16 giugno, la Polizia locale ha previsto, con apposita ordinanza, una serie di limitazioni al traffico e alla sosta per consentire lo svolgimento dell’evento, come di seguito specificato:

Dalle ore 05.00 del giorno 14 giugno 2024 alle ore 24.00 del giorno 16 giugno 2024 e, comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata, sulla complanare di viale di Maratona, esclusivamente per l’area compresa tra il capolinea Amtab, la carreggiata in direzione di via Napoli e il giardino don Tonino Bello (area riservata per i mezzi autorizzati dalla competente Ripartizione per la somministrazione di bevande e alimenti);

I giorni 14 e 16 giugno 2024:

dalle ore 00.01 alle ore 08.30 e, comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata, ambo i lati, eccetto aree parcheggio in concessione AMTAB s.p.a. (il cui servizio ha inizio dalle ore 08.30 fino alle ore 24.00), sulle seguenti strade e piazze:

a. largo Mohamed Taher Pacha;

b. via Portoghese;

c. viale di Maratona:

- ambo i lati della carreggiata compresa tra via Napoli e via Portoghese;

- lato sinistro della carreggiata avente direzione di marcia da via Mascagni verso via Napoli;

- lato destro della carreggiata avente direzione di marcia da via Mascagni verso via Napoli tratto compreso da via Mascagni al civ. 16 (area deputata ai veicoli al servizio di portatori di handicap con apposito contrassegno);

dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze:

a. via San Francesco alla Rena, ambo i lati;

b. viale di Maratona ambo i lati di entrambe le carreggiate comprese tra via Portoghese e largo A. De Palo;

c. via Verdi, lato destro nel senso di marcia, tratto compreso tra via Accettura e largo A. De Palo (area deputata ai veicoli al servizio di portatori di handicap con apposito contrassegno);

dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque sino al termine delle esigenze, è istituita l’ area di sosta riservata ai veicoli al servizio di persone con disabilità munite dell’apposito contrassegno sulle seguenti strade e piazze:

a. via Verdi, lato destro nel senso di marcia, tratto compreso tra via Accettura e largo A. De Palo;

b. viale di Maratona, lato destro della carreggiata avente direzione di marcia da via Mascagni verso via Napoli tratto compreso da via Mascagni al civ. 16;

dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e, comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di transito sul viale di Maratona, carreggiata compresa tra via Portoghese e largo A. De Palo;

Le disposizioni dell’ordinanza si integrano con le misure straordinarie per la viabilità in vigore fino al 16 giugno per garantire il regolare svolgimento delle attività legate al vertice del G7 in corso a Brindisi e Borgo Egnazia per le quali, come noto, nei giorni del vertice è allestito un Centro Stampa - International Media Centre negli spazi della Fiera del Levante di Bari.

AREE DI SOSTA AMBTAB:

Amtab informa che in occasione dei due concerti di Renato Zero domani venerdì 14 giugno e domenica 16 giugno saranno attivate le seguenti aree di sosta a pagamento circostanti l’Arena delle Vittorie e la Fiera del Levante.

Elenco Aree di sosta (in allegato la mappa delle aree):

1 via Verdi 1, area attrezzata con barriera compresa tra via Accettura e e prima traversa via Accettura

2 via Verdi 2, compreso tra via Verdi, via Accettura, via Pola

3 via di Maratona, area su strada entrambe le carreggiate

4 via Bellini, da via Mascagni a via Verdi

5 Piscine Comunali, area recintata adiacente capolinea AMTAB

6 via Portoghese, area mercatale ex Tennis

7 via Portoghese, area Madonna della Rena

8 via Bisignani, area mercatino

9 via Bisignani, area fronte mercatino

10 corso Vittorio Veneto, strada complanare

11 via P. Pinto

12 rotonda, ingresso monumentale fiera

13 via U. Giordano

Il servizio sarà espletato con le seguenti modalità:

• 14 e 16 giugno 2024 dalle ore 07:30 alle ore 24:00

• tariffa unica giornaliera prevista: autovetture € 3,00; bus € 12,00

VARIAZIONI LINEE BUS

Si ricorda, infine, che, nell’ambito delle limitazioni al traffico e alla sosta disposte dalle succitate ordinanze, Amtab informa che venerdì 14 e domenica 16 giugno 2024 i bus delle linee 2, 6 e 53 effettueranno alcune variazioni di percorso, specificate a questo link.