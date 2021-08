Chiusura al pubblico uffici comunali

L’amministrazione comunale rende noto che il personale della ripartizione Stazione Unica Appaltante in via Garruba 51 svolgerà l’attività lavorativa in modalità agile da lunedì 16 a venerdì 20 agosto, pertanto gli uffici saranno chiusi al pubblico. Sarà possibile contattare la struttura tramite email all’indirizzo rip.contrattiedappalti@comune.bari.it o via PEC all’indirizzo contrattiappalti.comunebari@pec.rupar.puglia.it.

Il centro Porta Futuro, inoltre, resterà chiuso al pubblico da lunedì 9 a venerdì 20 agosto 2021. Le attività riprenderanno lunedì 23 agosto.