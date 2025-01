Celebrazioni dei 100 anni UNIBA: firmate le ordinanze con divieti al traffico e a tutela della sicurezza urbana

Sono state firmate le ordinanze con le limitazioni al traffico e a tutela della sicurezza urbana in occasione delle celebrazioni del Centenario dell’istituzione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Due gli appuntamenti organizzati dall’Università barese per domani, mercoledì 15 gennaio: alle ore 10.30, nel Teatro Petruzzelli, si terrà l’Inaugurazione dell’anno accademico 2024/2025 e dalle 18.15, in piazza della Libertà, il concerto-evento che vedrà esibirsi sul palco Daniele Silvestri, Erica Mou, Stefania Somma e Mr Briks&The Rubble.

Per rendere possibili entrambe le manifestazioni si è reso necessario adottare opportuni provvedimenti per la circolazione stradale e a tutela della sicurezza urbana.

Di seguito i divieti al traffico previsti:

I. Dalle ore 05.00 del giorno 14 gennaio 2025 alle ore 06.00 del giorno 16 gennaio 2025 e, comunque, fino a cessate esigenze è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza della Libertà;

b. strada Palazzo dell’Intendenza.

II. Il giorno 15 gennaio 2025:

1. dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Emanuele II, ambo i lati, tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Marchese di Montrone

b. via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e Corso Vittorio Emanuele II;

c. piazza Massari, ambo i lati, carreggiata con direzione di marcia da corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia;

d. via Boemondo;

2. dalle ore 00.01 alle ore 15.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. via Fiume;

b. c.so Cavour, area di sosta delimitata tra le due carreggiate di c.so Cavour, il prolungamento di via Cognetti ed il prolungamento di via Dante (c.d. parcheggio Oriente);

3. dalle ore 15.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” ed è istituita la “AREA DI SOSTA RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ MUNITE DELL’APPOSITO CONTRASSEGNO” (fig. II 79/a art. 120), sulla via Piccinni, tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Cairoli;

4. dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Marchese di Montrone; b. via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

c. piazza Massari, carreggiata con direzione di marcia da corso Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia;

5. dalle ore 07.00 alle ore 15.00 e, comunque, sino al termine delle esigenze, SI AUTORIZZA, in deroga ai vigenti divieti, la sosta dei mezzi delle Autorità sulle seguenti strade:

a. via A. Sordi;

b. largo Ave e Candida Stella.

III. Dalle ore 05.00 del giorno 14 gennaio 2025 alle ore 08.00 del giorno 16 gennaio 2025 e, comunque, fino al termine delle esigenze, in deroga all’Ordinanza Sindacale n. 2322 del 20.3.1991, È CONSENTITO IL TRANSITO all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina - via B. Bari - via Capruzzi - via Oberdan - via Di Vagno - lungomare Nazario Sauro - lungomare A. Di Crollalanza - p.zza IV Novembre - corso Vittorio Emanuele II - corso Vittorio Veneto, ai veicoli al servizio della Cube Comunicazione srl, con portata superiore a 3,5 t.

IV. Il giorno 15 gennaio 2025, dalle ore 05.00 fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul c.so Cavour, ambo i lati di entrambe le carreggiate, tratto compreso tra via Fiorese e via P. Amedeo, compresi gli stalli di sosta adiacenti la fontana.

Dalle restrizioni imposte dalla presente Ordinanza Dirigenziale sono esclusi:

A. limitatamente al divieto di cui al punto I. lettera b., i veicoli di servizio della Prefettura di Bari muniti di apposito “PASS” rilasciato dall’ufficio U.T.G. competente che dovrà essere esposto in maniera visibile sul cruscotto del veicolo;

B. limitatamente al divieto di cui al punto II., comma 2, lettera b., i veicoli a servizio di persone con disabilità muniti di regolare contrassegno identificativo (CUDE) ex art. 188 C.d.S. ed i veicoli delle Autorità/invitati e muniti di apposito invito/Pass riportante la targa e rilasciato dall’Università degli Studi “A. Moro” che dovrà essere esposto in maniera visibile sul cruscotto del veicolo;

C. i mezzi al servizio della organizzazione (muniti di specifico “PASS” predisposto dagli organizzatori e riportante la targa, preventivamente vidimato dal Comando di Polizia Locale, che dovrà essere esposto in maniera visibile sul cruscotto del veicolo) sulle seguenti località: - via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II; - piazza Massari, carreggiata avente direzione di marcia tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia.

Dal provvedimento restrittivo sono esclusi i mezzi adibiti al soccorso e della Forza Pubblica.

Di seguito i provvedimenti a tutela della sicurezza urbana:

· dalle ore 17:00 del giorno 15 gennaio 2025 e fino a due ore dopo la fine dell’evento previsto, sulle seguenti vie: Corso Vittorio Emanuele II (tratto compreso da via Andrea da Bari a via M. di Montrone), Piazza Massari tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II e via Villari, Piazza Libertà, compresa l’area individuata su Corso Vittorio Emanuele II, delimitata da misure di security e filtraggio per l’accesso, in quanto direttamente interessata dallo svolgimento dell’evento musicale programmato, è fatto divieto assoluto:

- per gli esercenti qualsiasi attività commerciale di somministrare e/o vendere per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;

- per qualsiasi soggetto di detenere, su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica munite di tappo;

- per qualsiasi soggetto non autorizzato di detenere, altresì, spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti;

- di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

· in particolare, all’interno dell’area in Piazza Libertà e Corso Vittorio Emanuele II, come delimitata dalle misure di security e dai dispositivi di filtraggio per l’accesso, è altresì vietato:

- di accedere con zaini, borsoni, sacche, caschi et similia – limitatamente all’area interessata dall’evento, perimetrata da misure di security e ad accesso contingentato su Piazza Libertà e Corso Viuttorio Emanuele II - contenenti bottiglie e contenitori in vetro, lattine di alluminio e/o bottiglie di plastica con tappo, spray urticanti (in genere utilizzati per difesa personale) o qualsivoglia dispositivo urticante nonché caschi di protezione del tipo per motoveicoli o velocipedi e assimilabili per uso.

I trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 650 del Codice Penale. A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all’art.11 della Legge n.689/1981.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, nonché qualsiasi Ufficiale e Agente di polizia giudiziaria, potranno procedere al sequestro finalizzato alla confisca degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dall'ordinanza.