Buoni Servizio per persone con disabilità: sospensione temporanea della finestra di domanda

La Ripartizione Servizi alla Persona comunica che per effetto della disposizione n. 4115 del 30 settembre 2020 del Direttore del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, la finestra di domanda dei buoni servizio per disabili anziani, prevista a partire dalle ore 12 del 1 ottobre 2020, è sospesa sino a nuova comunicazione.

Con successiva comunicazione saranno resi noti gli eventuali termini di differimento delle procedure di migrazione per il catalogo dell’offerta, giunto a scadenza alle ore 14 del 30 settembre 2020, nonché le nuove date per la presentazione delle domande di buono servizio.