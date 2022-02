Buoni servizio anziani e disabili sesta annualità operativa 2021/2022: apertura della seconda finestra temporale

La ripartizione Servizi alla Persona comunica che il primo febbraio ha avuto avvio la 2^ finestra di domanda dei buoni servizio disabili e anziani che rimarrà aperta fino alle ore 12.00 del 31 marzo.

La 2^ finestra di domanda sarà aperta per l'Ambito di Bari esclusivamente sui servizi domiciliari (c.d. graduatoria B) con le risorse residue FSE (pari ad € 44.566,32) congrue e rispondenti a quanto stabilito dal art. 7 comma 3 dell’avviso n. 1/2017 e non vi saranno ulteriori rifinanziamenti della misura per tutte le domande che eccederanno la disponibilità indicata.

La validità dei buoni servizio per la II finestra temporale della VI annualità operativa è di 6 mesi dall'1 aprile 2022 al 30 settembre 2022.

Le domande, come consueto, potranno essere presentate esclusivamente on-line sulla piattaforma telematica dedicata, all’indirizzo http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/Catalogo2020 - alla voce “Buoni Servizio 2020”.

Per la presentazione delle domande e degli abbinamenti a partire dalle ore 12.00 del 1 febbraio 2022 sino alle ore 12.00 del 31 marzo 2022, le famiglie dovranno disporre del nuovo CODICE FAMIGLIA, generato attraverso le proprie credenziali SPID.

Per la generazione dei NUOVI CODICI FAMIGLIA basterà seguire le istruzioni dell’apposito MANUALE pubblicato sulla piattaforma innanzi indicata. Il possesso del Codice famiglia, quindi, è PROPEDEUTICO alla presentazione delle domande di Buono servizio, in assenza di esso, non è possibile presentare istanza. NON DEVONO RIPRESENTARE DOMANDA GLI UTENTI GIA' IN CARICO CON UN BUONO SERVIZIO PER LA CORRENTE ANNUALITA'



Per accedere al beneficio, è necessario che il destinatario finale (persona con disabilità o anziano non autosufficiente) abbia i seguenti 3 semplici requisiti:

possesso di un PAI in corso di validità[1], per l’accesso a prestazioni socio-sanitarie ex artt. 60, 60 ter, 88.

ovvero nel caso di accesso a prestazioni socio-assistenziali ex artt. 68, 87, 105, 106, possesso di una Scheda di Valutazione Sociale del caso in corso di validità; ISEE ORDINARIO 2022 del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € 40.000,00 In aggiunta, nel solo caso di disabili adulti e anziani non autosufficienti, anche: ISEE RISTRETTO 2022 in corso di validità non superiore a € 10.000,00 (se persone con disabilità) e non superiore a € 20.000,00 (se anziani non-autosufficienti over65).

[1] Come stabilito da A.D. n. 1048 del 08/07/2021, ai soli fini della domanda di buono servizio - si considerano “in corso di validità” anche PAI e Schede di valutazione sociale del caso rilasciati in data non superiore a 720 gg. antecedenti la data di presentazione on-line dell’istanza di accesso al “Buono servizio” o – in alternativa – PAI il cui periodo di efficacia sia giunto a scadenza in data non superiore a 360 gg. antecedenti rispetto alla data di presentazione on-line dell’istanza di accesso al “Buono servizio” medesimo.