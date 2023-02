BIS - Bari Innovazione Sociale Libertà: prorogato al 31 marzo l’avviso rivolto a 60 ragazzi del quartiere per frequentare Percorsi formativi gratuiti e un Laboratorio di elaborazione civica

Nell’ambito del progetto BIS - Bari innovazione sociale Libertà, è stato prorogato al prossimo 31 marzo il termine per partecipare gratuitamente al percorso formativo professionalizzante e al laboratorio di elaborazione civica ideati per consentire a 60 ragazze e ragazzi residenti di contribuire attivamente al cambiamento del quartiere e della città.

I beneficiari potranno frequentare gratuitamente quattro percorsi formativi professionalizzanti con possibilità successive di stage in azienda o di creazione di impresa e un laboratorio di elaborazione civica che aiuti i partecipanti a rafforzare la propria consapevolezza rispetto ai bisogni del quartiere e a sviluppare un pensiero critico sul contesto fisico e sociale di provenienza.

Il progetto BIS Libertà, promosso dal Comune di Bari in partenariato con sei enti pubblici territoriali (Università degli Studi di Bari, Politecnico di Bari, ARTI Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, Ciheam Bari, CNR), la Rete Civica Libertà (RCU) e Banca Etica e sostenuto dal FIS - Fondo Innovazione Sociale della presidenza del Consiglio dei Ministri, intende sperimentare sul Libertà un modello innovativo di intervento per l’empowerment giovanile, collegato ai percorsi di rigenerazione urbana e di rilancio economico e sociale che attualmente interessano il quartiere.

In coerenza con gli indirizzi programmatici del FIS, il progetto BIS mira a favorire una trasformazione del Libertà attraverso il protagonismo giovanile, rafforzando le competenze personali e, di conseguenza, l’occupabilità nella fascia d’età tra i 18 e i 29 anni ed esercitando, al tempo stesso, un solido investimento nella costruzione di una community in grado di praticare un attivismo civico sul quartiere attraverso l’elaborazione di proposte di cambiamento dal basso e di strategie di rinnovamento in favore della stessa amministrazione.

La sfida è quella di coinvolgere i giovani in questa transizione aumentandone chance e consapevolezza e di aggregare soggetti pubblici e privati per rafforzare il capitale sociale del quartiere, concentrando competenze e risorse in rete con l’amministrazione e gli attori locali.

Il progetto, entrato ora nella Fase II della sperimentazione e sostenuto con 450mila euro, si avvale di un partenariato di organismi pubblici che svolgono attività di ricerca, formazione, produzione culturale e digitale nel campo dell’innovazione, e della Rete Civica Libertà, un network di oltre 20 organizzazioni territoriali impegnate nel design, nella manifattura digitale, nella cultura e nell’audiovisivo, nell’attivismo ambientale e sociale, coordinato dall’Istituto Salesiano Redentore.

Il percorso proposto ai 60 giovani beneficiari del quartiere si svolgerà nei prossimi mesi e sarà articolato su tre livelli, tra loro integrati:

il Laboratorio di Elaborazione Civica (LEC) le Factory Formative (FF) il Vivaio di Impresa (VDI).

Le ragazze e i ragazzi interessati a partecipare al bando potranno farlo scegliendo il percorso formativo di interesse, compilando il modulo di candidatura e inviandolo, entro il prossimo 31 marzo, all’indirizzo bis-liberta@comune.bari.it, in una mail con oggetto “Candidatura Progetto BIS_Libertà”.

Per ulteriori informazioni sul progetto BIS Libertà: https://www.bis-liberta.it/

Per scaricare il booklet del progetto BIS Libertà: https://drive.google.com/file/d/1h2mbGqREUgf8noUwBDHn2kAAFZzrNIEw/view?usp=sharing