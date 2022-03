Museo Civico ‘Bari. Storie e Frammenti‘ - Uliano Lucas

A passo lento, lungo le strade che costeggiano il mare: la città vecchia, il centro murattiano, le periferie di ieri e di oggi. Uliano Lucas torna sui suoi passi e racconta una città che conosce intimamente.

Al Museo Civico di Bari (strada Sagges 13), la mostra Bari, storie e frammenti. Settanta immagini, rigorosamente in bianco e nero, realizzate dal grande fotoreporter italiano negli ultimi quindici anni per interrogare le tante metamorfosi della città, che si succedono ad una velocità sempre maggiore. Lo sguardo del fotografo è sempre in bilico tra lo stupore di luoghi che appaiono nuovi e le luci e le ombre di un passato dalla memoria tenace. Nella contraddizione della scoperta quotidiana - nelle strade, nella gente - ci sono appunto cento storie e mille frammenti di città.

Questa mostra segna una nuova tappa del lungo rapporto tra Uliano Lucas e Bari, iniziato alla fine degli anni Settanta e scandito da tanti episodi importanti, dalla mostra «L’informazione negata» alla Pinacoteca Provinciale nel 1981 all’indagine sui centri di salute mentale, dall’inchiesta sul quartiere Libertà «La città all’Ovest» alla mostra antologica sulla Puglia del 2010 intitolata «Andare. Vedere. Sentire. Ricordare».

Accompagna l’esposizione fotografica un catalogo, per le edizioni Adda nella collana dei documenti del Museo Civico, che contiene anche un testo sulle vicende urbanistiche baresi dell’architetto Arturo Cucciolla, che aveva partecipato al progetto prima della sua prematura scomparsa. Ci sono poi gli scritti di Maruzza Capaldi e di Nicola Signorile, curatori della rassegna insieme a Tatiana Agliani.

La mostra è organizzata dal Museo Civico di Bari, con il contributo della Regione Puglia (assessorato Cultura e Turismo) e del Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con il Comune di Bari, assessorato alle Politiche culturali e turistiche.

Orari

Dal martedì al sabato: dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30

Domenica: dalle 9.30 alle 13.30 (chiuso il lunedì).

Il biglietto d’ingresso al museo intero 5.00€, ridotto 3.00€ comprende la visita alla mostra.

La prenotazione è necessaria solo per i gruppi superiori a 10 visitatori.

Info: 080 5772362, info@museocivicobari.it, www.museocivicobari.it.