Bando BA29: prorogati i termini per la presentazione delle candidature di giovani disoccupati

La ripartizione Politiche Educative e Giovanili del Comune di Bari comunica che è stato prorogato al 14/09/2018 il termine ultimo per presentare le candidature dei beneficiari per la partecipazione al programma di empowerment e di inserimento lavorativo di giovani disoccupati o inoccupati, italiani e stranieri, ricompresi nella fascia di età 16-29 anni e provenienti da nuclei familiari con valore ISEE non superiore a € 6.000.

Pertanto, con determina dirigenziale dell’11 luglio, disponibile qui, è stato disposto quanto segue:

Proroga del termine per la presentazione delle candidature dei Beneficiari:

dal giorno 01/08/2018 al giorno 14/09/2018 fino alle ore 12.00, con un’interruzione dal giorno 04/08/2018 al giorno 19/08/2018 per chiusura al pubblico della struttura “Porta Futuro” che ospita lo sportello dedicato al “BA29”.

Per il periodo di proroga vengono confermati i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.

Il bando BA29 con relativa proroga è pubblicato anche sul portale Porta Futuro Bari www.portafuturobari.it in alternativa, per ritirare opuscolo informativo e relativi allegati e per ogni ulteriore eventuale informazione i ragazzi potranno rivolgersi presso le seguenti sedi:

Porta Futuro Bari

Via Crisanzio n. 183/h

Bari

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Bari

via Roberto da Bari, 1 - 70121 BARI

numero verde 800.018291 – tel. 080/5238335

Sedi del Segretariato Sociale presso i seguenti Municipi:

orari comuni a tutte le sedi

dal Lun al Ven: 9:00/13:00

Martedì/Giovedì: 15:30/17:30

-Municipio 1- sede Libertà

Via Trevisani 206

0805772914

0805772965

-Municipio 1 - sede Japigia

Viale Archimede, 41/A

0805773261

-Municipio 2

Stradella del caffe, 26

0805774844

-Municipio 3

Via Luigi Ricchioni, 1

0805774642

-Municipio 4

Via Vittorio Veneto, 92

0805774932

-Municipio 5

P.zza Bellini 1

08057760433

Il responsabile del procedimento è la Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro POS Politiche del Lavoro Francesco LACARRA Tel 080/5772667 email f.lacarra@comune.bari.it