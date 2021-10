Asta pubblica per la vendita di immobili inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni del Comune - triennio 2021/2023: avvio primo stralcio

La ripartizione Patrimonio ha indetto il bando del primo stralcio dell’asta pubblica per la vendita, ad unico incanto e con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta - secondo le previsioni di cui agli artt. 73 lett. c) e 76 commi 1, 2 e 3 del R.D.1924 n.827 -, degli immobili comunali inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni del Comune di Bari (triennio 2021/2023) di seguito elencati:

Elenco beni da alienare Lotto n. Denominazione Dati catastali Superficie mq. Valore 1a Locale via Napoli, 334 Fg. 15 P.lla 432 45,00 € 47.209,25 Appartamenti via G. Petroni, 104 (n. 7) 2a 1) pal. N - int. 8 – piano 3° Fg. 39 - P.lla 875 - sub 15 75,57 € 100.472,09 2b 2) pal. A – int. 7 – piano 3° Fg. 39 - P.lla 870 - sub 7 63,52 € 79.135,56 2c 3) pal. G - int. 2 – piano rialzato Fg. 39 - P.lla 874 - sub 1 61,25 € 75.229,56 2d 4) pal. B - int. 2 – piano rialzato Fg. 39 - P.lla 870 - sub 9 75,57 € 92.992,10 2e 5) pal. F - int. 7 – piano 3° Fg. 39 - P.lla 871 - sub 16 63,52 € 78.735,20 2f 6) pal. M - int. 3 – piano 1° Fg. 39 - P.lla 875 - sub 4 75,57 € 96.068,07 2g 7) pal. M - int. 2 – piano rialzato Fg. 39 - P.lla 875 - sub1 61,25 € 75.805,70 Appartamenti via Napoli, 334 (n.6) 3a 1) pal. H - int. 5 - piano 2° Fg. 15 - P.lla 20 - sub 5 71,30 € 57.720,60 3b 2) pal. E - int. 6 - piano 2° Fg. 15 - P.lla 25 - sub 14 72,30 € 58.531,41 3c 3) pal. I - int. 5 - piano 2° Fg. 15 - P.lla 24 - sub 5 73,30 € 56.569,59 3d 4) pal. E - int. 8 - piano 3° Fg. 15 - P.lla 25 - sub 16 74,30 € 58.531,41 3e 5) pal. M - int. 2 - piano terra Fg. 15 - P.lla 23 - sub 2 52,70 € 43.313,13 5a Strada Santa Teresa delle Donne, 9 Fg. 89 – P.lla 111 22,35 € 22.360,00 6a Corte Azzareo p.t. Fg.89 – P.lla 112 45,00 € 9.600,00 Corte Azzareo p.1° € 12.750,00 Corte Azzareo p.2° € 12.750,00 7a Corso Vittorio Emanuele, 2 – Loseto Fg 7- P.lla 92 - sub 1 7,00 € 3.975,13 8a Locali a Bari in via Davide Lopez 10,14,16,18,20,22,26,28,30,32,34,36,38 Fg. 85 - P.lla 306 sub 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 200 618+1400 € 674.716,82 9a Ex impianto di sollevamento fogna Lungomare Vittorio Veneto n. 16 Fg. 87 - P.lla 22 137,00 € 93.173,54

Tutta la documentazione tecnica in possesso dell’amministrazione relativa ai lotti oggetto di alienazione è consultabile sull’avviso pubblico disponibile sul sito istituzionale nella sezione Bandi e Concorsi/Altri avvisi, a questo link.

Nel caso in cui lo stesso concorrente intenda partecipare a più lotti dovrà essere consegnato un plico distinto per ogni singolo lotto contenente la documentazione richiesta a corredo dell’offerta.

“Con la pubblicazione di questa procedura, nel rispetto della vigente normativa, mettiamo in vendita alcuni beni, prevalentemente appartamenti e locali di proprietà comunali che, a seguito di un’accurata ricognizione degli uffici competenti, e ottenuto il parere favorevole del Consiglio comunale, sono stati ritenuti inidonei alle attuali esigenze dell’ente - commenta l’assessore al patrimonio Vito Lacappola -. Gli introiti dell’eventuale vendita saranno vincolati alla realizzazione di interventi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Bari, consentendoci di implementare le risorse a disposizione per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi popolari”.

Le offerte dovranno pervenire a mano presso la sede della ripartizione Patrimonio, Settore Gestione Patrimonio in viale Archimede n. 41, 70126, Bari, o a mezzo corriere o raccomandata a/r all’indirizzo: ripartizione Patrimonio - settore Gestione Patrimonio - viale Archimede n. 41 - 70126 Bari entro le ore 12 del giorno 15 dicembre 2021.

Lo sportello per la ricezione delle offerte è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13, e il martedì e il giovedì, anche dalle ore 15 alle ore 17.

Per qualsiasi chiarimento di carattere tecnico o per eventuali altri chiarimenti i soggetti interessati potranno rivolgersi agli uffici della ripartizione Patrimonio - Settore Gestione Patrimonio in viale Archimede n. 41/A oppure scrivendo all’indirizzo pec: gestionepatrimonio.comunebari@pec.rupar.puglia.it.

L’apertura delle buste, la conseguente lettura delle offerte e l'aggiudicazione provvisoria avverrà il giorno 14 gennaio 2022 alle ore 12, presso la sede della ripartizione Patrimonio.