Aperte le iscrizioni al progetto "San Paolo 0-6: sperimentare una comunità di cura" promosso da Save the Children e realizzato da Occupazione e Solidarietà e Mama Happy

L’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano rende noto che sono aperte le iscrizioni al progetto “San Paolo 0-6: Sperimentare una comunità di cura” promosso da Save the Children in collaborazione con altri quattro partner sociali e finanziato dall’Agenzia per la Coesione territoriale con fondi dell’avviso per il contrasto alla povertà educativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il progetto, finanziato per un importo di 490mila euro, intende realizzare interventi coordinati e multidisciplinari in favore di bambini e bambine fino a 6 anni e potenziare l’offerta educativa della scuola dell’infanzia “Don Milani” al San Paolo, strutturando un modello cittadino di intervento educativo integrato e diffuso con i nidi, le scuole dell’infanzia, i pediatri e tutti gli attori sociali pubblici e privati del territorio.

L’Hub San Paolo 0-6 sarà realizzato e gestito dalla società cooperativa sociale Occupazione e Solidarietà e dal centro servizi famiglie accoglienti Mama Happy in uno spazio educativo allestito nella scuola Don Milani e rivolto ai bambini/e famiglie vulnerabili del quartiere San Paolo. Qui saranno erogati servizi rivolti ai bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi con laboratori mattutini musicali, psicomotori e sensoriali, servizi integrativi pomeridiani per i bambini da 3 a 6 anni e attività educative e laboratori diffusi da realizzare con i bambini tra 0 e 6 anni al termine dell’orario scolastico.

“Con questo avviso iniziamo a selezionare i primi bambini e le famiglie che da gennaio 2023 potranno frequentare la mattina e il pomeriggio questo nuovo spazio per l’infanzia - dichiara Paola Romano -. Siamo molto soddisfatti di aver creato, insieme a Save The Children, la scuola Don Milani e tutti gli altri partner, questa sinergia che ci ha consentito di arrivare primi in Italia all’avviso ministeriale e di offrire al San Paolo un servizio per i piccolissimi in un quartiere dove non è presente, ancora, nessun nido pubblico.

Per colmare questa storica mancanza abbiamo voluto aprire alla città questo nuovo hub 0-6 anni che ospiterà gratuitamente per i prossimi 2 anni più di 250 bambini, fornirà alle famiglie una presa in carico psicologica e di educazione alla genitorialità e sosterrà la scuola nel suo importante compito educativo. Inoltre, grazie ai fondi Pnrr, realizzeremo sul quartiere San Paolo due nuovi asili nidi”.

I requisiti di accesso, indicati nel bando (in allegato insieme al modulo di domanda), riguardano la presa in carico sociale, la condizione sociale e lavorativa del nucleo familiare, la condizione economica e la residenza, corrispondente all’area in cui interviene l’hub San Paolo 0-6. La graduatoria sarà elaborata con riferimento al punteggio previsto per il possesso di almeno uno dei criteri indicati, con priorità a coloro che ne presentano più di uno.

La richiesta di iscrizione, redatta sul modulo di domanda predisposto, dovrà pervenire entro le ore 16.30 del 30 dicembre via mail all’indirizzo info.hubsanpaolo06@occusol.org o consegnata presso l’Hub San Paolo 0-6 (nella scuola Don Milani - accesso da via Tentino Alto Adige) dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 16.30.

L’Hub San Paolo 0-6 vede la partecipazione del Comune di Bari, di Save the Children, dell’I.C. Don Lorenzo Milani APS in partenariato con Mama Happy Centro Servizi Famiglie Accoglienti, della Cooperativa Sociale Occupazione e Solidarietà, dell’Università di Bologna e dell’Associazione Culturale Pediatri.