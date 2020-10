Abbonamenti Amtab over 65, prorogata la validità fino al 31 dicembre, da lunedì il rilascio di nuovi abbonamenti

L’Amtab informa che a partire da lunedì 19 ottobre 2020, per i cittadini residenti a Bari che abbiano compiuto 65 anni, e che non ne siano già in possesso, sarà possibile richiedere il rilascio di un nuovo abbonamento OVER 65, che dà diritto a viaggiare gratuitamente, per tutto il 2020, ogni giorno, su tutte le linee del trasporto pubblico locale di AMTAB S.p.A. nelle fasce orarie: 8.30 - 12.30 e 15.30 - fine servizio.

Gli abbonamenti OVER 65 già rilasciati sono da ritenersi validi fino al 31/12/2020.

I nuovi abbonamenti OVER 65 verranno rilasciati esclusivamente su card MUVT. Le card possono essere acquistate dalle rivendite di AMTAB S.p.A. al costo di € 2,00.

Il rilascio dell’abbonamento OVER 65 potrà avvenire online utilizzando l’applicativo MUVT accessibile all’indirizzo: http://www.amtabservizio.it/muvtcard.

Per ottenere l’abbonamento, l’utente dovrà registrarsi, associare la MUVT card precedentemente acquistata e caricare:

scansione del modulo di autocertificazione scaricabile dal sito AMTAB scansione di un documento di riconoscimento fototessera.

Terminata la procedura di registrazione, l’utente potrà procedere all’acquisto, a costo zero, dell’abbonamento, che potrà essere utilizzato 24 ore dopo l’acquisto. Per maggiori informazioni: http://www.amtab.it/muvt-card/over-65.

In alternativa all’emissione online dell’abbonamento, AMTAB ha predisposto i seguenti punti di ritiro dove gli utenti potranno consegnare la documentazione per la richiesta di un nuovo abbonamento:

AREE DI SOSTA AMTAB (dalle ore 15:00 alle ore 19:00)

Area Sosta Rossani

Park & Ride Vittorio Veneto lato Terra

Area di Sosta Necropoli

Parcheggio multipiano Polipark.

Oppure le seguenti rivendite autorizzate:

Caradonna Nicola - Disbrigo pratiche Strada San Girolamo n.2/10 – San Girolamo

Diliso Giovanni - La Cartoleria! di Diliso G.nni Via Napoli 280/A - Libertà

Ippolito Fabrizio - Riv. 43 Via Prospero Petroni n.14 - Umbertino

Marzulli Angela - Edicola Viale Europa sp.73 - San Paolo

Pascale Salvatore - Tab. 66 Piazza Umberto I n. 1 - Carbonara

Viola Maurizio - Bar Viola C.so Sonnino n. 95 – Madonnella.

L’utente dovrà acquistare una nuova MUVT Card presso le rivendite AMTAB autorizzate e dovrà consegnare la seguente documentazione:

modulo di autocertificazione compilato e sottoscritto (la modulistica è reperibile presso le rivendite o scaricabile dal sito www.amtab.it) fotocopia documento di riconoscimento fototessera fotocopia della card acquistata.

La documentazione potrà essere scansionata e inviata anche per posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: over65@amtabservizio.it, oppure per posta ordinaria a: AMTAB S.p.A. - Over 65 - Viale Jacobini, ZI, 70132 Bari(BA).

Quando l’abbonamento sarà attivo l’utente verrà informato telefonicamente o via SMS dagli uffici AMTAB.