A Bari la 3° edizione del Festival delle Regioni e delle Province autonome: limitazioni al traffico e alla sosta e variazioni di percorso dei bus urbani

In occasione del “3° Festival delle Regioni e delle Province autonome” organizzato dalla Regione Puglia, in programma nella città di Bari dal 19 al 22 ottobre alla presenza delle più alte cariche dello Stato nonché del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Polizia locale, con apposita ordinanza, ha disposto una serie di limitazioni al traffico e alla sosta che di seguito si riepilogano:

Dalle ore 00.01 del giorno 20 ottobre 2024 alle ore 18.00 del giorno 22 ottobre 2024 e, comunque, fino a cessate esigenze è istituito il “Divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza della Libertà;

b. corso Vittorio Emanuele II, ambo i lati, tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Marchese di Montrone;

c. via Piccinni, tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Marchese di Montrone;

d. strada Palazzo dell’Intendenza, tratto compreso tra vico Prefettura e strada Barone;

e. via Boemondo;

Il giorno 20 ottobre 2024:

dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “Divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze:

a. via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e Corso Vittorio Emanuele II;

b. piazza Massari, ambo i lati di entrambe le carreggiate;

c. via T. Fiore, ambo i lati di entrambe le carreggiate;

d. via A. Grandi, ambo i lati di entrambe le carreggiate;

e. via P. Oreste; dalle ore 09.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “Divieto di fermata” sul piazzale Mons. Mincuzzi (area riservata per la sosta dei partecipanti all’evento muniti di formale invito); dalle ore 14.00 alle ore 22.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “Divieto di transito” sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza della Libertà;

b. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Marchese di Montrone;

c. via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

d. via Piccinni, tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Marchese di Montrone;

e. piazza Massari, entrambe le carreggiate; dalle ore 16.00 alle ore 22.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “Divieto di transito” sulla via Piccinni, tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Marchese di Montrone

Il giorno 21 ottobre 2024:

dalle ore 05.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “Divieto di fermata” sul molo San Nicola; dalle ore 09.00 alle ore 18.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “Divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze:

a. via XXIV Maggio, tratto compreso tra via Quarnaro e via Fiume;

b. via Fiume;

c. via Cognetti, tratto compreso tra via Fiume e corso Cavour (eccetto TAXI);

Dalle ore 00.01 del giorno 21 ottobre 2024 alle ore 18.00 del giorno 22 ottobre 2024 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “Divieto di fermata” sul piazzale Mons. Mincuzzi, esclusivamente per la parte compresa tra il prolungamento di piazza Federico II di Svevia ed il prolungamento di strada Dietro San Vito (area riservata per la sosta dei partecipanti all’evento muniti di formale invito).

Prendendo atto di quanto disposto in materia di traffico e viabilità dalla Polizia locale, il dirigente della ripartizione IVOP ha emesso un’ulteriore ordinanza che prescrive quanto segue:

In deroga alle vigenti ordinanze in materia di Zona a Sosta Regolamentata (ZSR) e Zona a Traffico Limitato (ZTL) della Città di Bari, dalle ore 08.30 del giorno 21 ottobre 2024 alle ore 20.30 del giorno 22 ottobre 2024 e, comunque, fino a cessate esigenze, è consentita la sosta gratuita ai possessori di pass ZSR D e ZTL in tutti gli spazi di sosta ricompresi nella Zona a Sosta Regolamentata, senza limitazione relativa alla sottozona di appartenenza; Dal provvedimento di cui al punto precedente sono escluse le aree cosiddette “a pagamento per tutti”, permanendo pertanto il regolare funzionamento e utilizzo dei parcheggi, sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo.

Infine l’Amtab, d’accordo con l’amministrazione comunale, ha previsto una serie di variazioni al percorso dei bus urbani 1, 2, 2/, 3, 6, 13, 16, 19, 22, 27, 42, 50 e Navetta “AB” nelle zone interessate dagli eventi del festival, disponibili a questo link.