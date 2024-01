80° anniversario del Congresso dei CLN a Bari alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: le limitazioni al traffico e le variazioni dei percorsi dei bus

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Bari lunedì 29 gennaio in occasione delle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario del Congresso di Bari dei Comitati di Liberazione Nazionale, che si svolse il 28 e il 29 gennaio del 1944 nel Teatro Piccinni. L’evento si svolgerà negli spazi del teatro comunale nella mattinata del 29 gennaio.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, sono state disposte con ordinanza della Polizia Locale, anche a seguito della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi nei giorni scorsi in Prefettura, le seguenti limitazioni al traffico:

Dalle ore 00.01 del giorno 28 gennaio 2024 alle ore 24.00 del giorno 29 gennaio e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di fermata su via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II.

Il giorno 29 gennaio:

dalle ore 00.01 alle ore 15.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza della Libertà;

b. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Marchese di Montrone;

c. piazza Massari, ambo i lati di entrambe le carreggiate;

d. via Piccinni, tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Marchese di Montrone;

e. piazza Federico II di Svevia;

f. corso sen. A. De Tullio, ambo i lati, tratto compreso tra piazzale mons. Mincuzzi e corso Vittorio Veneto;

g. piazzale Mons. Mincuzzi;

h. via T. Fiore, ambo i lati di entrambe le carreggiate;

i. via A. Grandi, ambo i lati di entrambe le carreggiate;

j. via P. Oreste. dalle ore 06.00 alle ore 13.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza della Libertà;

b. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Marchese di Montrone;

c. via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

d. piazza Massari, entrambe le carreggiate;

e. piazza Federico II di Svevia. dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze: via Piccinni, tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Marchese di Montrone.

VARIAZIONI LINEE BUS

AMTAB S.p.A. informa che lunedì 29 gennaio, dalle ore 06.00 alle ore 13:00, e comunque sino a cessate esigenze, potrebbero verificarsi alcuni ritardi per i bus delle linee che percorrono le vie limitrofe o interessate dalla stessa.

Nello specifico, le linee di seguito indicate effettueranno le seguenti variazioni di percorso:

Linea 1

in direzione lungomare Cristoforo Colombo (S. Spirito): i bus giunti in via De Cesare, svolteranno a sinistra per via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi con ripresa del percorso ordinario;

in direzione piazza Moro: i bus giunti in via Piccinni, svolteranno a destra per via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro;

Linea 2/

in direzione Via Mimmo Conenna (S. Anna): i bus giunti in corso Vittorio Veneto, svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Piccinni, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro, via Melo, via Carulli, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Carulli, via Melo, piazza Moro, via De Cesare, svolteranno a sinistra per via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

Linee 2, 3, 6, 13, 14, 16, 19, 53, 71

provenienti da Piazza Moro: i bus giunti in via De Cesare, via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi con ripresa dei percorsi ordinari;

in direzione Piazza Moro: i bus effettueranno i percorsi ordinari;

Linea 22

in direzione Torre di Mizzo – Mungivacca: i bus giunti in corso Vittorio Veneto, svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Piccinni, via Quintino Sella con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via De Cesare, via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

Linea 27

in direzione via C. Rosalba – Parco Domingo: i bus giunti in corso Vittorio Veneto, svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Piccinni, via Quintino Sella con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via De Cesare, via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

Linea 42

in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti in corso Vittorio Veneto, svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Piccinni, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro via Melo, via Carulli, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti sul lungomare Nazario Sauro svolteranno a sinistra per via Giandomenico Petroni, via Carulli, via Melo, piazza Moro, via De Cesare, a sinistra per via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

Linea 50

in partenza da Piazza Moro: piazza Moro, via De Cesare, a sinistra per via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, varco della Vittoria, interno porto. Terminali crociere, varco della Vittoria, corso Vittorio Veneto, a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Piccinni, via Quintino Sella con ripresa del percorso ordinario;

Navetta “A”

in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”: i bus giunti in corso Vittorio Veneto, svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra (i bus non raggiungono il lungomare Imperatore Augusto e piazza Massari);

Navetta “B”

in partenza da piazza Eroi del Mare: i bus percorreranno corso Cavour, lungomare di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, corso Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestrero, corso Trieste (P&R Pane e Pomodoro), lungomare Nazario Sauro, lungomare di Crollalanza, svolteranno a sinistra per piazza Eroi del Mare (i bus non raggiungono il piazza Massari);

Verranno istituite alcune fermate provvisorie:

via De Rossi civico n. 32

via De Rossi civico n. 114

via Carulli fronte civico n. 94

Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso.

Al fine di limitare l’eventuale disagio agli utenti, l’Amtab ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le esigenze che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della manifestazione in oggetto. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli operatori del Numero Verde 800 450444.