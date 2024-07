"Inno alla vita – l’Esercito per Telethon”: domani evento benefico sul piazzale della Caserma Picca

Domani, mercoledì 17 luglio, BNL BNP PARIBAS e il Comando Militare Esercito “Puglia”, organizzano, per la prima volta a Bari, l’evento benefico “Inno alla vita – l’Esercito per Telethon”. Durante la manifestazione, che si svolgerà a partire dalle 18.30 sul piazzale della Caserma D. Picca, l’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, eseguirà, nel concerto “Roma Capoccia”, con la voce solista di Luciana Negroponte, brani anni ’80 e ’90 di Venditti, De Gregori, Baglioni, Califano, Battisti e Zero. L’appuntamento vede anche la partecipazione del Coro Harmonia dell’Ateneo barese, diretto da Sergio Lella, accompagnato al piano da Alessia Scalera, che eseguirà due brani polifonici.

Il Comando Militare Esercito “Puglia”, agli ordini del Colonnello Arcangelo Moro, attraverso l’evento vuole esprimere in maniera concreta la piena solidarietà verso chi si impegna nella ricerca scientifica a favore delle malattie genetiche rare, utilizzando come linguaggio universale la musica ed in un contesto, quello della caserma Picca, che si pone come baluardo storico delle istituzioni repubblicane.

Donazioni a favore di Telethon a partire da 15 Euro a persona per partecipare alla serata. L’intera raccolta dell’evento verrà devoluta a Telethon.

Info e prenotazioni:

cell 3478267071

e mail gioacchino.leonetti@bnpparibas.com

Parcheggio consigliato:

Parcheggio Saba Bari Guadagni - Via Dieta di Bari 18/C (previsto sconto del 20% riservato ai partecipanti al concerto "Inno alla Vita": per ottenerlo, sarà necessario richiedere in cassa il ticket sconto mostrando la copia del bonifico effettuato verso Telethon)



Limitazioni alla sosta:

Si rende noto che, per consentire lo svolgimento della manifestazione, la Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche ha disposto, con apposita ordinanza, dalle ore 17 alle ore 23 di domani, 17 luglio 2024 il divieto di sosta nell’area a parcheggio in concessione ad Amtab Spa in via Tanzi, nella porzione tra il mercato Guadagni ed il plesso scolastico Regina Margherita.