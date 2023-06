“Battiti Live 2023” : le limitazioni previste al traffico e alla sosta

In vista delle tappe baresi della manifestazione musicale “Battiti Live 2023” in programma i prossimi 21, 24 e 25 giugno sul lungomare Imperatore Augusto, con apposita ordinanza la Polizia locale ha previsto una serie di limitazioni al traffico e alla sosta per consentire lo svolgimento dell’evento, come di seguito specificato:

I. Dalle ore 5 del giorno 14 giugno alle 24 del giorno 28 giugno, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul lungomare Imperatore Augusto, ambo i lati, nel tratto compreso tra piazzale IV Novembre (Teatro Margherita) e la stradina di accesso a piazza Mercantile (compresa tra i giardini della Croce Rossa Italiana e i campetti di calcio intitolati a Michele Fazio altezza Fortino Sant’Antonio);

II. Dalle ore 8 del giorno 14 giugno alle 24 del giorno 28 giugno, e comunque fino al termine delle esigenze:

1. è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” solo nel tratto del lungomare Imperatore Augusto, compreso tra la stradina di accesso a piazza Mercantile (tra giardini della Croce Rossa Italiana e i campetti di calcio intitolati a Michele Fazio, altezza Fortino Sant’Antonio) e piazzale IV Novembre (Teatro Margherita);

La Polizia locale, con appositi dispositivi di segnaletica stradale, garantirà la circolazione sul lungomare imperatore Augusto fino all’altezza del Fortino procedendo dall’Autorità portuale verso il Teatro Margherita.

2. è CONSENTITO IL TRANSITO sul lungomare Imperatore Augusto, stradina di accesso a piazza Mercantile (tra giardini della Croce Rossa Italiana e i campetti di calcio intitolati a Michele Fazio) per le operazioni di carico e scarico sulle piazze Mercantile e Ferrarese con le stesse modalità previste per il varco di via Genovese nelle seguenti fasce orarie: 9 - 11 e 16 - 18;

3. è istituito l’obbligo di “FERMARSI E DARE PRECEDENZA” e “DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA” su via Genovese in prossimità dell’intersezione con il lungomare Imperatore Augusto per i veicoli che provengono dal centro storico;

III. I giorni 21, 24 e 25 giugno:

1. dalle ore 8 alle 24, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Cavour:

- ambo i lati, nel tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Piccinni;

- area di sosta delimitata tra le due carreggiate di corso Cavour, il prolungamento di via Cognetti e il prolungamento di via Dante (area di fronte Hotel Oriente) - area riservata per i veicoli a servizio di persone con capacità motorie sensibilmente ridotte;

b. corso Vittorio Emanuele II, ambo i lati, nel tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Melo;

c. lungomare A. Di Crollalanza, nel tratto compreso tra il molo San Nicola e piazzale IV Novembre;

2. dalle ore 14 alle ore 24, in occasione dello svolgimento della manifestazione, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

a. piazzale IV Novembre;

b. corso Cavour, nel tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Piccinni;

c. corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Melo;

d. lungomare A. Di Crollalanza, nel tratto compreso tra il molo San Nicola e piazzale IV Novembre;

3. dalle ore 14 alle 24, in occasione dello svolgimento della manifestazione, È SOSPESA la prescrizione prevista dal punto II. comma 3. e pertanto è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” su via Genovese;

4. è istituito la “DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA” sulle seguenti strade:

a. corso Vittorio Emanuele II in prossimità dell’intersezione con via Andrea da Bari per i veicoli con direzione di marcia verso piazzale IV Novembre;

b. su via Benedetto Petrone in prossimità dell’intersezione con corso Vittorio Emanuele II per i veicoli con direzione di marcia verso corso Vittorio Emanuele II;

5. è istituito la “DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA” sulle seguenti strade:

a. corso Cavour in prossimità dell’intersezione con via Piccinni per i veicoli con direzione di marcia verso piazzale IV Novembre;

b. via Melo in prossimità dell’intersezione con corso Vittorio Emanuele II per i veicoli con direzione di marcia verso corso Vittorio Emanuele II;

c. lungomare A. Di Crollalanza in prossimità dell’intersezione con piazza Eroi del Mare per i veicoli con direzione di marcia verso piazzale IV Novembre;

IV. Dalle ore 8 del giorno 14 giugno alle 20 del giorno 28 giugno, e comunque fino al termine delle esigenze, in deroga all’Ordinanza Sindacale n. 2322 del 20.3.1991, È CONSENTITO IL TRANSITO all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina - via B. Bari - via Capruzzi - via Oberdan - via Di Vagno - lungomare Nazario Sauro - lungomare A. Di Crollalanza - piazzale IV Novembre - corso Vittorio Emanuele II - corso Vittorio Veneto, ai veicoli al servizio della società Music Art Management, con portata superiore a 3,5 tonnellate, previa comunicazione dei numeri di targa alla Sala Operativa del Corpo di Polizia Locale.

Gli organizzatori, inoltre, dovranno:

1. assicurare l’accesso al Fortino di Sant’Antonio per lo svolgimento delle seguenti cerimonie programmate:

- 17 giugno 2023: ore 10.30 - ore 11.30 - ore 16.30;

- 21 giugno 2023: ore 16.30;

- 24 giugno 2023: ore 11.30;

2. sospendere tutte le emissioni sonore secondo il seguente programma:

- 17 giugno 2023: dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30;

- 21 giugno 2023: dalle ore 15.30 alle ore 18;

- 24 giugno 2023: dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

Inoltre, l'AMTAB informa che per i possessori di regolare pass "ZTL" o "ZSR-D" è stata predisposta la sosta gratuita dalle ore 00:01 di mercoledì 14 giugno alle ore 24:00 di mercoledì 28 giugno 2023 nelle aree di sosta automatizzate del lungomare Vittorio Veneto - lato terra (FBN) e Pane e Pomodoro.

I possessori dei suddetti pass potranno sostare liberamente in tutte le zone a sosta regolamentata, tranne che negli stalli delle aree a pagamento per tutti.

Infine, per consentire le operazioni di montaggio del palco, i bus della navetta “A” effettueranno le seguenti variazioni di percorso

dalle ore 8 di mercoledì 14 alle ore 14 di mercoledì 21 giugno 2023 ,

, da inizio servizio di giovedì 22 alle ore 14 di sabato 24 giugno 2023 ,

, da inizio servizio alle ore 14 di domenica 25 giugno 2023 ,

, da inizio servizio di lunedì 26 alle ore 24 di mercoledì 28 giugno 2023: